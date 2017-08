La crainte d’être rejetés, moqués, intimidés, marginalisés ou de voir leur carrière connaître un coup de frein, incite beaucoup de membres de la communauté LGBT au silence total sur leur orientation sexuelle. C’est ce que révèle un sondage de la Fondation Jasmin Roy.

15-24 ans : ils osent tout et ils ne s’en cachent pas!

Jasmin Roy, président Fondation Jasmin Roy © (Groupe CNW/Fondation Jasmin Roy)

Selon le sondage, ce groupe d’âge entame son processus de questionnement sur l’identité de genre et sur l’orientation sexuelle très tôt, ce qui a pour avantage d’amener plus rapidement à une acceptation et à un dévoilement.

Comme l’a relevé Jasmin Roy, président de la Fondation qui a publié le sondage, ces jeunes sont représentés dans presque toutes les catégories sexuelles :

bisexuels;

pansexuels;

asexuels;

transgenres ou non binaires.

Une population qui appréhende le dédain et le mépris

Globalement, les LGBT représentent 13 % de la population canadienne. Plus de la moitié de ceux qui ont répondu au sondage laissent entrevoir des âmes déchirées par l’humiliation, l’opprobre et toutes les autres formes d’affliction.

54 % des sondés issus des communautés LGBT ont l'impression que la vie sera ou aura été plus difficile que celle d'une personne ne faisant pas partie des minorités sexuelles ou de genre. Effectivement, si nous regardons dans le détail : 81 % des LGBT sondés disent avoir ressenti ou ressentir des sentiments de désarroi, de solitude, d'isolement ou de découragement liés à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre et 3 répondants des groupes LGBT sur 4 disent avoir déjà été victimes d'intimidation, de menaces ou de commentaires blessants ou désobligeants, dont 60 % en milieu scolaire, 33 % en milieu de travail et, fait étonnant, 20 % dans les milieux LGBT.

Ceux qui ont déclaré garder le silence sur leur orientation sexuelle, ont dit le faire par crainte d’être discriminés (40 % ont été victimes de discrimination ) ou méprisés, aussi bien en milieu professionnel, à l’école que dans la société :

54 %, en ce qui concerne les non-révélations auprès de collègues : 40 % des cas de cette discrimination ont eu lieu au travail (21 % des personnes LGBT victimes de discrimination disent notamment avoir été congédiés, poussés à démissionner ou disent avoir subi un refus d’emploi);

en ce qui concerne les non-révélations auprès de collègues : 45 %, en ce qui concerne l’abstention à faire une sortie du placard auprès des collègues d’école : 9 % des répondants discriminés l’ont été en milieu scolaire. 13 %dans les lieux publics.

Plusieurs centaines de personnes prenant part au défilé de la fierté en 2015 au centre-ville de Moncton (archives). © Radio-Canada/Émilie Vallières

Le rejet frappe plus les communautés culturelles

Selon qu’ils sont issus de communautés culturelles, de groupes autochtones ou de la population blanche caucasienne, les membres des LGBT avouent que la marginalisation est vécue à des degrés et à des niveaux différents.

51 % des personnes trans binaires, 44 % des personnes trans non binaires, 38 % des personnes asexuelles, 35 % des personnes bisexuelles et 35 % des personnes pansexuelles, disent que leur famille ne les a pas crues ou qu’elle a ignoré l’information lorsqu’elles ont fait leur sortie du placard. »

Chez les communautés culturelles, la famille proche représente la première cellule de ce rejet. Au moins 29 % des LGBT de ces communautés ont été mal acceptés dans leurs familles, contre 19 % pour les Caucasiens. En outre, ils ont été plus victimes que les membres caucasiens du rejet de leurs collègues de travail, d’école et du personnel de l’établissement scolaire.

Parallèlement, la situation des Autochtones est dans tous les cas plus reluisante, car ils ont tendance à vivre mieux avec leur orientation sexuelle que la moyenne de la communauté LGBT.

Le sondage ouvre également une fenêtre sur un mal profond qui oppose les communautés LGBT : les stéréotypes.

78 % des répondants ont affirmé que certains groupes LGBT entretiennent bien des clichés figés à l’égard d’autres groupes LGBT.

La société canadienne doit faire plus

Les efforts d’intégration des LGBT dans la société canadienne sont importants, mais les LGBT estiment qu’il faut aller plus loin, affirme Jasmin Roy.

Les ressources de soutien doivent être bonifiées, notamment en ce qui concerne l’accès aux réseaux dans les quartiers et les écoles, aux informations précises sur l’identité sexuelle en milieu scolaire et sur Internet, la sensibilisation contre l’homophobie, une plus grande représentation des LGBT dans les médias, entre autres.

Le drapeau arc-en-ciel est principalement connu comme celui de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle (LGBT). © Norberto Cuenca