Bâtir une tour d’habitation de 18 étages à Toronto, essentiellement faite de bois et de plantes

L’architecte autrichien Chris Precht veut construire une tour d’habitation de 18 étages à Toronto faite essentiellement de bois et de plantes.

Toronto Tree Tower Project

Selon certaines données préliminaires, le Toronto Tree Tower Project (Trad. : projet de l’arbre-tour de Toronto) serait l’édifice le plus écoresponsable et durable du monde.

Habitat 67

L’oeuvre de l’architecte Moshe Safdie présentée lors du centenaire du Canada en 1967, dans le cadre de l’Exposition universelle de Montréal, serait le déclencheur du Toronto Tree Tower Project.

Moshe Safdie a été l’un des premiers architectes à construire à partir d’éléments modulaires tout en rendant le produit final agréable à regarder.

La tour serait complètement faite de bois. Il faut savoir que la technologie de construction en bois a connu des avancées spectaculaires au cours des dernières années, affirme l’architecte autrichien.

Dans ce cas-ci, tout ce qui servira à sa construction sera composé de matière récupérable. L’édifice une fois terminé aura des airs sylvicoles.

Et les dangers d’incendie?

Contrairement à l’acier, on sait exactement comment brûle le bois, car il est fait de fibres. L’acier peut craquer ou se tordre à tout moment.

Pourquoi à Toronto?

I think that climatically, it makes sense to build with wood in Canada. It has a long tradition and knowledge of wood buildings and there are a lot of resources there.

(Trad. : Il est très logique de construire avec du bois au Canada. La ressource est abondante et il y a beaucoup de traditions et de savoir dans le domaine.)

Chris Precht, architecte