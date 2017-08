Le monde célèbre 15 % des individus les plus marginalisés de la planète

En cette journée internationale des peuples autochtones, le public est invité à revisiter l’histoire de ces peuples singuliers, dont les droits ont été longtemps bafoués.

10 ans de la Déclaration de l’ONU

Le thème de cette journée internationale a été choisi pour souligner le 10e anniversaire de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

L’ONU voulait que cesse toutes sortes d’injustices, de mauvais traitements, de marginalisation et de non-reconnaissance des droits fondamentaux de ces peuples qui représentent 5 % de la population mondiale, soit 370 millions de personnes réparties dans 90 pays.

Les Nations unies reconnaissent certes que d’importants progrès ont été réalisés au cours des 10 dernières années, mais relèvent que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour leur donner plus d’espoir.

Les traditions ancestrales et la richesse culturelle au cœur de leur vie

L’histoire des peuples autochtones dans le monde est celle de populations dont la diversité et la richesse culturelles constituent les principaux atouts.

Ils représentent 5000 cultures différentes, parlent la vaste majorité des quelque 7000 langues de la planète. Malgré la diversité des communautés autochtones à travers le monde, la plupart d’entre elles partagent des points communs, notamment les liens qu’ils entretiennent avec leurs terres ancestrales et leur environnement, de même que la volonté de préserver leur mode d’organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques, qui varient souvent des normes qui dominent dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Bien que pluriels, les peuples autochtones partagent donc des défis similaires liés à la reconnaissance et à la protection de leurs droits les plus fondamentaux.

Des femmes autochtones assassinées ou disparues.Photo Credit: CBC

Un peuple victime de discrimination et d’injustice : la situation au Canada

Le parcours des peuples autochtones est jonché d’expériences douloureuses, de mépris et de rejet.

Depuis des décennies, les peuples autochtones demandent la reconnaissance de leur identité, de leur mode de vie, de leurs terres, de leurs territoires et de leurs ressources naturelles. Malgré leurs efforts, ils continuent d’être victimes de discriminations et d’injustices.

Au Canada, des efforts sont entrepris par les responsables aussi bien au niveau des provinces, des territoires, que du fédéral, pour essayer de réparer les souffrances et autres meurtrissures infligées à ces peuples au fil des ans.

Il en est, par exemple, de la Commission-vérité et réconciliation qui a eu à sillonner le Canada d’est en ouest pendant six ans pour entendre les histoires d’anciens élèves des pensionnats sur les sévices qu’ils ont subis, avant de présenter ses conclusions qui mentionnent qu’un génocide culturel a été commis au Canada.

Page couverture du rapport du dr Peter Bryce dénonçant la situation sanitaire dans les pensionnats autochtones au Canada © Archives Internet

Le processus de vérité et de réconciliation, qui s’inscrit dans une réponse holistique et globale aux séquelles des pensionnats indiens, est une indication et une reconnaissance sincères de l’injustice et des torts causés aux Autochtones, de même que du besoin de poursuivre la guérison. C’est un véritable engagement à établir de nouvelles relations reposant sur la reconnaissance et le respect mutuels qui prépareront un avenir meilleur. La révélation de nos expériences communes aidera à libérer nos esprits et à ouvrir la voie à la réconciliation.

Il y a également l’initiative de l’Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues ou assassinées, mise en place par l’actuel gouvernement libéral, mais qui semble avoir du plomb dans l’aile, clouée au sol par de multiples démissions.

Le premier ministre Justin Trudeau a reçu une coiffe autochtone traditionnelle, symbole de bravoure et de respect. © ICI Radio-Canada/CBC

En cette journée de célébration de ces peuples, le premier ministre du Canada a dit reconnaître que malgré les progrès enregistrés en ce qui concerne leurs droits, beaucoup restent à faire pour parvenir à une véritable réconciliation et faire en sorte que leurs droits et leur voix soient pleinement respectés.