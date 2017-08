Des policiers et des policières du Canada s’envoleront vers l’Irak

Le gouvernement canadien déploiera durant les deux prochaines années jusqu’à 20 agents de police supplémentaire en Irak dans le cadre de la lutte contre Daech (le groupe armé État islamique).

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland. © La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déclaré que ces policiers contribueront à la stabilisation de ce pays en pleine tourmente.

À l’heure actuelle, trois policiers canadiens se trouvent déjà en Irak, et un quatrième est attendu le mois prochain. Les 20 autres arriveront de manière graduelle au cours des deux prochaines années.

Le Canada rappelle que l’Irak compte 600 000 policiers, dont 10 000 à 12 000 sont des femmes. « Dans les zones occupées par Daech, les infrastructures des services de police ont été détruites à 85 % ou même à 100 %. »

Formation sous le signe des droits de la personne et des femmes

Marie-Claude Bibeau © PC / Adrian Wyld

Ces policiers canadiens, des hommes comme des femmes, apporteront leur soutien au rétablissement d’une présence policière locale dans les régions récemment reprises aux djihadistes. Ils conseilleront également leurs homologues irakiens en matière de diversité des genres et de droits de la personne.

Cette mission s’aligne avec les efforts du Canada pour soutenir les femmes et les filles «qui sont parmi les plus gravement touchées par le conflit en Irak», a pour sa part souligné la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau.

«Cette mission donne aux policières canadiennes une occasion sans pareille de former et de conseiller des policiers irakiens, ainsi que de contribuer de façon positive à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité à long terme», a-t-elle ajouté.

Sur cette photo prise en février 2017, on voit des membres des forces spéciales de l’armée canadienne discuter avec des combattants peshmergas dans le nord de l’Irak. © Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Mission policière canadienne sur fond de mission militaire

À la fin du mois de juin dernier, Ottawa a annoncé qu’il allait prolonger de deux ans la mission des Forces armées canadiennes en Irak.

Les troupes canadiennes poursuivront ainsi jusqu’au 31 mars 2019 leurs efforts de « conseil et d’assistance » aux troupes locales.

Jusqu’à 850 soldats peuvent être déployés pour participer à la guerre contre le groupe armé État islamique. Un avion de transport militaire CC130 Hercules sera mis à la disposition de la coalition.

Le gouvernement dépense 371 millions de dollars, sur deux ans, pour financer cette participation.

