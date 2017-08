La colère des passagers d’Air Transat prisonniers de leur avion sera entendue

Des centaines de passagers de deux avions d’Air Transat qui ont été coincés à bord de leur appareil, il y a une dizaine de jours à l’aéroport international d’Ottawa, finiront peut-être par avoir l’heure juste.

Ils aimeraient comprendre pourquoi, sur un vol en provenance de Bruxelles, on les a forcés à rester à bord, parfois en pleine noirceur, sans climatisation, sans ventilation, sans eau et sans nourriture, et pendant plusieurs heures.

L’Office des transports du Canada annonce donc la tenue d’une audience publique qui se déroulera à Ottawa les 30 et 31 août. L’agence recueillera entre-temps les témoignages des victimes de ces incidents. L’organisme fédéral entend déterminer si Air Transat a respecté ou non ses obligations envers ses passagers sur ces vols internationaux.

La compagnie aérienne et les autorités aéroportuaires continuent pour le moment de décliner toute responsabilité dans cet incident impliquant un avion en provenance de Bruxelles et un autre appareil arrivant de Rome. Tous deux avaient été détournés de leur destination, Montréal, en raison d’orages violents.

Le vol TS157, un Airbus A330 en provenance de Bruxelles, avec à son bord 336 passagers, s’est posé à Ottawa plutôt qu’à Montréal en raison d’orages violents. Photo : Radio-Canada

Les trois versions d’une même histoire

Un avion d’Air Transat © AFP / Joël Saget

Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers se sont plaints en direct du traitement que leur réservait Air Transat. Sur certaines vidéos, on pouvait voir l’intérieur d’une cabine où les passagers étaient plongés dans le noir, sans système de climatisation ni de ventilation. Des passagers se plaignaient de ne pas pouvoir respirer et de n’avoir rien à boire ni à manger. Un pilote a refusé d’ouvrir l’une des portes de son avion pour faire circuler l’air parce que cela était contraire au règlement.

Sans offrir d’excuses aux passagers, la compagnie aérienne évoque « une situation exceptionnelle » hors de son contrôle. Elle affirme que le personnel de l’aéroport d’Ottawa n’a pas été en mesure de lui fournir des passerelles ou des escaliers qui auraient permis aux passagers de quitter l’appareil, et à l’avion en provenance de Bruxelles d’être ravitaillé en eau potable.

Le transporteur rejette le blâme sur l’administration aéroportuaire, qui aurait ignoré ses demandes répétées pour obtenir un approvisionnement en carburant, ce qui aurait permis de maintenir l’air conditionné dans l’un des appareils.

De son côté, l’aéroport international d’Ottawa affirme qu’en aucun temps, l’équipage d’Air Transat ou son fournisseur de services au sol n’ont demandé son aide pour le ravitaillement en carburant ou une porte pour le débarquement. L’administration aéroportuaire a précisé qu’Air Transat aurait pu aussi demander de l’aide pour procéder au débarquement, puisque des autobus se tenaient prêts à transporter des passagers jusqu’à l’aérogare.

Dans un communiqué ces derniers jours, le ministre des Transports, Marc Garneau, a déclaré qu’un nouveau régime sur les droits des passagers dans une future loi établirait des «normes claires et équitables» quant à la façon dont les passagers des transporteurs aériens au Canada doivent être traités en cas de longues périodes d’attente sur les tarmacs, de surréservations, de retards, d’annulations et de bagages perdus ou endommagés. © Patrick Doyle / La Presse canadienne

RCI avec les informations de Radio-Canada et de la Presse canadienne et la contribution de Maxence Bilodeau et Karine Bastien de Radio-Canada

En complément

Air Transat : comment les ambulanciers ont-ils répondu aux appels d’urgence – Radio-Canada

Passagers coincés dans un avion : l’aéroport et Air Transat se renvoient la balle – Radio-Canada

Coincés dans un avion pendant plusieurs heures à Ottawa, ils appellent le 911 – Radio-Canada

Air Transat s’explique à l’Office des transports du Canada – Radio-Canada