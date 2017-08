Msit No’Kmaq: 45 jeunes Autochtones canadiens font voile vers la France

Ils ont de 16 à 24 ans. Ils sont Autochtones – Premières Nations, Métis, Inuits. Certains ont un statut reconnu par le gouvernement canadien d’autres non et ils seront tous sur les bancs d’école en septembre.

Le 29 juillet dernier, ils et elles se retrouvaient à Halifax en Nouvelle-Écosse; le 1er août, c’était le grand départ vers l’aventure d’une vie à bord du Gulden Leeuw, un grand voilier qui vogue vers la France.

Le programme autochtone en leadership jeunesse Msit No’Kmaq

Les 45 jeunes Autochtones retenus pour ce voyage, venus de partout au Canada, sont aujourd’hui membres d’équipage du grand voilier Gulden Leeuw, une goélette à hunier à trois-mâts, construite en 1937 pour le ministère danois de l’agriculture et de la pêche et aujourd’hui voilier de croisière.

La goélette a mis le cap sur Le Havre en France, un voyage qui s’inscrit dans le cadre de la course de grands voiliers RDV 2017.

Mais, c’est surtout Msit No’Kmaq qui sera à l’honneur à bord, un programme qui dans le cadre de cette aventure, réunit des pratiques maritimes à voile aux notions de leadership jeunesse pour jeunes Autochtones au Canada.

Msit No’Kmaq, dans la langue mi’kmaw, se traduit par « toutes mes relations » interconnexion et se rapporte au lien permanent qui existe entre les personnes et la nature, les êtres vivants et les choses.

C’est un concept fondamental au cœur de plusieurs cultures autochtones au Canada dans la façon de voir le monde qui nous entoure et d’y vivre une bonne vie.

L’interconnexion des humains, des animaux, de la végétation, des éléments et de l’ensemble du règne minéral de tout l’univers souligne l’importance de comprendre que tout a une raison d’être.

