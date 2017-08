Coupe Rogers : Denis Shapovalov élimine le favori Rafael Nadal

Denis Shapovalov, la jeune sensation canadienne de 18 ans, a causé une gigantesque surprise à la Coupe Rogers, jeudi soir, à Montréal.

Grâce à une remarquable démonstration de talent et d’audace, la 143e raquette mondiale a éliminé Rafael Nadal, en trois manches de 3-6, 6-4, 7-6 (7/4), au terme d’un spectaculaire duel de 2 h 46 min.

Soutenu chaudement par le public, Shapovalov n’affichait aucun complexe face à une légende vivante du tennis qui a collectionné 15 titres du grand chelem, alors que lui ne disputait que son 13e match chez les professionnels.

Le Canadien rencontrera maintenant le Français Adrian Mannarino. Tombeur du Canadien Milos Raonic mercredi soir, Mannarino a continué son parcours avec un gain en deux manches identiques de 6-3 face à Hyeon Chung, un Sud-Coréen de 21 ans.

Le moment de la victoire! © Paul Chiasson/The Canadian Press

Puissance, audace et ténacité

L’un des meilleurs moments de l’affrontement a été un spectaculaire jeu de 14 minutes 30 secondes, en troisième manche, marqué par 10 passages à égalité, et que Shapovalov a arraché pour se donner une avance de 2-1, non sans sauver trois balles de bris au passage.

Il a étalé sa puissance en toutes sortes d’autres circonstances grâce à de puissants services, certains étant mesurés à près de 215 km/h, et avec d’audacieux coups gagnants près des lignes, tant du coup droit que du revers. Il a ainsi inscrit 49 coups gagnants contre seulement 18 pour l’Espagnol. Il a également réussi neuf as.

Extrait du mach victorieux de Denis Shapovalov – 3:02



Rafael Nadal repart humilié

Rafael Nadal © Lintao Zhang/GI

« C’est ma pire défaite de la saison parce qu’elle survient contre un joueur classé bas, et à cause de la chance que j’avais de redevenir le no 1 mondial ici. C’est une mauvaise défaite, je dois l’accepter et continuer de travailler », a déclaré le Majorquin, qui a rencontré les médias quelques minutes seulement après son élimination.

Invité à comparer Shapovalov à lui au même âge, il n’a pas voulu s’aventurer sur ce terrain. Mais il s’est tout de même montré élogieux.

« Il a bien joué, il possède un très grand potentiel et je lui souhaite ce qu’il y a de mieux. Il a tout pour devenir un grand joueur. Il affiche la bonne détermination aux bons moments. Mais on ne peut comparer. Laissons-le avoir sa carrière, et ne le comparons pas aux autres. Ça ne sera probablement pas bon pour lui. J’ai fait mon chemin. Laissons-le faire le sien. »

Le saviez-vous?

Denis Shapovalov, né le 15 avril 1999 à Tel-Aviv (Israël), est un Canadien de parents d’origine russe.

– Lors des huitièmes de finale de la Coupe Davis en février dernier, alors que le Canada et la Grande-Bretagne devaient se départager lors d’un cinquième match, Denis Shapovalov, irrité par la mauvaise tournure de son match contre Kyle Edmund, a frappé une balle qui a atteint l’œil de l’arbitre de chaise, provoquant alors sa disqualification et donc la défaite du Canada.

– L’ITF lui a infligé une amende de 7000 $. Denis Shapovalov, déçu après avoir été disqualifié de la Coupe Davis en février dernier. Photo : Reuters/Chris Wattie

Roger Federer poursuit son chemin à la Coupe Rogers

Roger Federer © GI / Quinn Rooney

Le Suisse Roger Federer a atteint les quarts de finale en après-midi grâce à un gain de 4-6, 6-4 et 6-2 sur l’Espagnol David Ferrer.

Irrégulier par moments, surtout dans la première moitié de l’affrontement, Federer est néanmoins parvenu à arracher une 17e victoire en 17 duels contre Ferrer.

Selon des données que possède l’ATP, la seule dominance semblable au tennis masculin appartient au Tchèque Ivan Lendl, qui a battu l’Américain Tim Mayotte 17 fois en 17 rendez-vous entre 1980 et 1990.

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

