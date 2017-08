Le Canada sur les pas des États-Unis demande à la Corée du Nord d’abandonner son programme nucléaire.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, dans un point de presse, fait connaître la position du Canada sur la question du nucléaire Nord-Coréen qui suscite des tensions avec les États-Unis.

Contre une « menace inacceptable et dangereuse »

La ministre Chrystia Freeland a souligné le caractère dangereux du programme nucléaire développé par Pyongyang, non seulement pour la sous-région, mais aussi pour le Canada et le reste de la planète.

C’est pourquoi elle a exhorté la Corée du Nord a tout simplement abandonner ce programme.

Elle réitère ainsi un message qu’elle a eu à transmettre à son homologue de la Corée du Nord au cours d’une réunion internationale, la semaine dernière en Asie.

Mme Freeland, qui reflète la position canadienne en ce qui concerne ce dossier, dévoile du même coup l’intention du pays de se ranger derrière son allié américain, tout en privilégiant une approche diplomatique.

Elle salue par ailleurs les sanctions qui ont été renforcées vis-à-vis de la Corée du Nord, ainsi que la contribution de la Chine dans les adresses à Pyongyang et à Washington.

Pékin a en effet demandé aux deux parties de se calmer et de « faire preuve de prudence », appelant la Corée du Nord à laisser tomber « les démonstrations de force ».

Le ton monte entre les États-Unis et la Corée du Nord

Le point de presse de la ministre canadienne des Affaires étrangères intervient dans un contexte de vives tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord.

Alors que le président Trump a promis le « feu et la colère », en réponse aux provocations du leader nord-coréen, Kim Jung Un, celui-ci a répondu par une invective à la limite du va-en guerre, ce qui a fait monter d’un cran le ton à Washington.

Le monde retient son souffle en face du suspense qui prévaut actuellement, où l’exaspération de Donald Trump a été poussée à son paroxysme.

Le président américain a estimé qu’il est « temps que quelqu’un se tienne debout pour défendre son pays ».

Dans un message sur les réseaux sociaux ce vendredi, il a clairement indiqué que les « solutions militaires sont actuellement en place ».

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017