Les Autochtones dans l’actualité : lisez les reportages de RCI

Les enjeux et questions concernant les Autochtones, leurs cultures et leurs droits, sont au cœur de l’actualité à Radio Canada International. Lisez nos récents reportages!

Par

à partir de la gauche, les commissaires Marion Buller, Qajaq Robinson, Marilyn Poitras, Michele Audette et Brian Eyolfson écoutent lors du lancement de l’enquête sur les femmes indigènes assassinées et disparues au Musée d’histoire à Gatineau, au Québec © PC / Justin Tang

Il se passe rarement un mois sans nouvelles défections dans les rangs de la commission d’enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. C’est à croire qu’il ne fait pas bon vivre au sein de cette commission, dont la création avait pourtant suscité beaucoup d’espoir au sein des Premières Nations… en savoir plus

Par

Myra Cree en 1988, quand elle était animatrice de l’émission de nuit de la Chaîne culturelle, L’embarquement pour si tard. © Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

En 2022, Montréal inaugurera la place des Montréalaises où l’on soulignera le parcours de femmes qui ont marqué l’histoire de la métropole. Parmi ces femmes d’exception, on retrouve la journaliste et la créatrice d’origine mohawk Myra Cree… en savoir plus

Par

Matthew Bombardier , jeune Métis de l’Ontario, participe au périple en canot d’Ottawa à Kenora © Radio-Canada

C’est une aventure de 2200 kilomètres en canot à laquelle s’astreignent 12 jeunes Métis ontariens, un voyage entre Ottawa et Kenora, le long d’une des routes privilégiées de leurs ancêtres trappeurs et coureurs de bois lors de la grande période de la traite des fourrures.… en savoir plus

Par

Nikamuwin Mianscum, 3 ans, joue d’un tambour traditionnel autochtone © Presse canadienne / Justin Tang

L’Assemblée nationale a adopté vendredi à l’unanimité la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements, portant notamment sur la reconnaissance des effets de l’adoption coutumière dans la législation provinciale. Dans la pratique, cela veut dire que désormais la loi québécoise reconnaît que les processus d’adoption des enfants des Premières Nations se feront en respectant les us et coutumes de la nation de l’enfant… en savoir plus

Par

© Présence Autochtone

Il y a 27 ans, le cinéma n’occupait pas une très grande place dans ce festival qui sera présenté à Montréal du 2 au 9 août. Mais les nouveaux moyens de production ont accéléré le développement d’un cinéma autochtone, dont des longs métrages qui témoignent de la résilience des Premières Nations… en savoir plus

Par

De gauche à droite : Alfred Moses ministre au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Michael V. McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, et Herbert Nakimayak, député de la circonscription Nunakput aux T.N.-O © (Gabriela Panza-Beltrandi/CBC)

Vendredi, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, le député fédéral Michael V. McLeod a annoncé qu’Ottawa injectera 34,5 millions de dollars au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest sur une période de quatre ans afin de préserver les langues autochtones.… en savoir plus

Par

Des femmes autochtones assassinées ou disparues.Photo Credit: CBC

La province du Manitoba, dans les Prairies canadiennes, devient la première province du pays à dédier une journée à la mémoire des femmes autochtones disparues ou assassinées… en savoir plus

Par

Des enfants d’une communauté autochtone accompagne un membre de l’équipe de Chiots nordiques vers la stérilisation. © Chiots nordiques

C’est ce que l’organisme Chiots nordiques fera en fin de semaine dans la communauté de Wemotaci, en Haute-Mauricie, au Québec. Il s’agit d’une troisième visite que fait Chiots nordiques dans cette région, car la surpopulation canine engendre des problèmes d’errance et d’agressivité… en savoir plus

Par

© GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images

Le gouvernement canadien a annoncé mercredi un investissement majeur pour la construction d’une canalisation d’eau, d’un réservoir et d’une station de pompage qui contribueraient avec une source durable d’approvisionnement en eau potable de la nation crie d’Enoch de l’Alberta… en savoir plus

Par

© ©Adina Tarralik Duffy

Un couple du Nunavut s’est donné comme mission de faire revenir chez elles des poupées traditionnelles inuites. Adina Tarralik Duffy et Aaron Reginer sont maintenant les heureux propriétaires de 27 de ces figurines venues d’aussi loin que de la Californie, de l’Alaska et du Groenland… en savoir plus

Par

© Tomonori Kanno

Selon des fouilles archéologiques menées par Alisha Gauvreau, étudiante au doctorat à l’Université de Victoria, des humains auraient vécu, il y a 14 000 ans, sur la côte ouest de la Colombie-Britannique. L’archéologue Alisha Gauvreau et son équipe ont découvert des artefacts, dont des outils sculptés dans du bois sur l’île de Triquet. Ils appartiendraient à la nation Heiltsuk et remonteraient à la période glaciaire… en savoir plus

Par

© Devin Heroux/CBC

Un essai portant sur la sécurisation culturelle des Autochtones en lien avec la formation minière dans le Nord-du-Québec vient d’être publié par l’Institut national des mines. Alors que le Québec est engagé, à travers un grand plan dit Plan Nord, au développement du Nord de la province, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a récemment entrepris une étude pour évaluer les besoins en formation sur ce territoire.. en savoir plus

Par

© Myriam Cloutier

PAA3, c’est l’acronyme de Printemps autochtone d’Art 3 qui a vu le jour en 2013 sous forme de biennale multidisciplinaire et qui est présenté d’avril à mai 2017. Son fondateur s’appelle Yves Sioui Durand. Il a mis sur pied cet événement afin que toutes les formes d’art autochtone soient présentes à Montréal autant en danse qu’en poésie, en musique et en arts visuels… en savoir plus

Par

© CBC/Radio-Canada

Il existe toutes sortes d’écarts entre les enfants des Premières Nations vivant dans des réserves et le reste des enfants canadiens. Le secteur de l’éducation n’échappe pas à ce décalage. Le gouvernement du Canada a pour ambition d’inverser cette tendance grâce à un investissement de 30 millions de dollars sur cinq ans destiné à soutenir l’alphabétisation des enfants dans les réserves autochtones…. en savoir

Par

Le charpenteur Joey Barnes en 2015 à Manhattan dans les hauteurs d’un hôpital en construction. © Facebook

Ceux qu’on surnomme « les charpentiers du ciel » reviennent dans la région de Montréal pour participer à la construction du nouveau pont Champlain entre la métropole et la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Les Mohawks de Kahnawake sont reconnus pour leur facilité et leur audace à travailler en altitude. La nouvelle structure, qui est bâtie à côté de l’ancien pont, devrait être prête à la fin de 2018… en savoir plus

Par

© (Groupe CNW/Instituts de recherche en santé du Canada)

Carrie Bourassa est la nouvelle directrice scientifique de l’Institut de la santé des Autochtones des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Une Autochtone est-elle mieux placée que d’autres pour conduire la recherche sur la santé des Autochtones?La réponse n’est pas forcément oui, affirme Alain Beaudet, président des instituts de recherche en santé du Canada. Mais, compte tenu de son important bagage sur le plan de la recherche au sujet de la santé des Autochtones… en savoir plus