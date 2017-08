Comment est né le Canada et pourquoi s’appelle-t-il ainsi?

Voilà la bonne question que nous pose cette semaine une auditrice de Radio Canada International en Algérie.

Le saviez-vous?

Il y a 150 ans, le Canada est né. Le 1er juillet 1867, trois colonies de l’Empire britannique se fédérèrent et ce nouveau pays est devenu officiellement le Canada. Mais l’origine du mot Canada remonte dans la nuit des temps, probablement 15 000 en arrière et certainement un peu plus de 300 ans auparavant.

Le nom du Canada provient du mot iroquois « kanata », le k se prononce comme le « g » et le t comme le « d ».

En 1535, les habitants indigènes de l’actuelle ville et région de Québec ont utilisé ce mot pour guider le navigateur français Jacques Cartier jusqu’à l’un de leurs villages près de côte..

Cartier utilisa par la suite ce même mot « Canada » non seulement pour désigner ce village, mais aussi pour l’ensemble des terres de cette région où il venait d’accoster.

10 ans plus tard, on voit des livres et des cartes européennes qui commencent à désigner cette région par le mot « Canada ».

Plan de la Nouvelle France selon Samuel de Champlain en 1612.

