Comment traverser la frontière canado-américaine sans histoire et sans papiers

Vos cinq animateurs vous font découvrir les trucs et astuces pour déjouer les problèmes l’été lorsque l’on tente de passer la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Regardez Tam-Tam – 24:59 – (Images moins fluides durant la première minute)



Fin des attentes aux douanes de l’aéroport international de Montréal?

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) promet que les voyageurs arrivant au Canada n’auront plus à attendre aussi longtemps aux douanes à l’aéroport Montréal-Trudeau.

États-Unis # Canada : assurer la sécurité de part et d’autre de la frontière

La frontière entre le Canada et les États-Unis a toujours été au centre d’une relation commerciale importante au regard du flux inestimable des échanges de biens et services entre les deux États.

Favoriser l’arrestation de Canadiens par des douaniers américains

Le projet de loi canadien C-23 pourrait-il rendre plus risquées les déplacements des Canadiens par avion vers les États-Unis? Certains l’affirment.

Les murs : sécurité, repli sur soi ou leurre politique?

Les frontières murées se multiplient dans le monde au point de devenir une réponse acceptable. Et c’est là en fait où il y a une évolution importante.

Des touristes mexicains délaisseraient les États-Unis au profit du Canada

La rhétorique anti-immigration du président américain, les vérifications extrêmes et autres restrictions ont refroidi les ardeurs des Mexicains voulant visiter les États-Unis.

Bombe à la frontière canadienne : le suspect ne savait plus quoi en faire

Un résident de Toronto arrêté à la frontière avec une bombe artisanale en sa possession n’allait pas utiliser l’engin. Mais il ignorait tout simplement comment s’en défaire.

La reconnaissance faciale, bientôt à la frontière canadienne?

Les services frontaliers souhaitent utiliser à tous les points d’entrée au pays une technologie qui compare les caractéristiques faciales des voyageurs avec les photos d’individus indésirables.

Le nouveau visage de la sécurité dans nos aéroports

Le déploiement dans les aéroports canadiens à partir de ce printemps d’appareils de reconnaissance faciale était dans les cartes depuis 2015 avance l’Agence des services frontaliers du Canada.

Exploitation des travailleurs étrangers temporaires avant même d’être au Canada

Au Guatemala, des intermédiaires sans vergogne exploitent carrément des travailleurs qui espèrent améliorer leur sort et celui de leur famille en venant travailler au Canada.

Les locataires des métropoles canadiennes s’arment contre Airbnb

Les résultats d’une nouvelle étude viennent donner des munitions aux locataires qui se battent contre la présence d’Airbnb dans leur quartier et contre l’indifférence bien souvent des responsables municipaux et provinciaux au Canada.

Loger les victimes : une solution à l’exploitation sexuelle?

Environ 4000 filles et garçons, âgés de 12 à 25 ans, seraient engagés dans des activités sexuelles commerciales à Montréal et ils ont besoin de logements conçus pour les aider.

