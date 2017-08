Corée du Nord : Trump bombe le torse et le Canada s’arme de patience

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que les « solutions militaires sont maintenant en place » si la Corée du Nord décide de s’en prendre aux États-Unis.

Si les États-Unis devaient être attaqués, non seulement le Canada aurait-il l’obligation d’intervenir, mais aussi l’ensemble des pays de l’OTAN.

Depuis la création de l’OTAN, cette disposition n’a cependant été invoquée qu’une seule fois, à la suite des attentats du 11 septembre 2001. C’est d’ailleurs pour cette raison que les soldats canadiens se sont retrouvés au coeur d’une mission militaire en Afghanistan en 2002 aux côtés des soldats américains et britanniques.

À quoi s’attendre du Canada? L’article 5 de la charte de l’OTAN ne précise en fait pas l’ampleur de l’implication attendue des pays membres ce qui leur laisse une grande marge de manoeuvre. Le Canada pourrait ainsi décider de ses limiter à un soutien médical.

Le Canada se sent lui aussi visé par la stratégie nucléaire nord-coréenne

La ministre fédérale des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, soutient que le Canada continuera de multiplier ses efforts sur le plan international afin de freiner la progression rapide des programmes nucléaires nord-coréens.

Le premier ministre Justin Trudeau affirme que le Canada continuera d’oeuvrer avec ses alliés afin que la Corée du Nord renonce à ses ambitions nucléaires.

Cependant, lors d’une tournée des zones dévastées par les feux de forêt en Colombie-Britannique, lundi, M. Trudeau a signalé qu’il était trop tôt pour déterminer si le Canada participerait à une action militaire contre la Corée du Nord.

Le premier ministre Justin Trudeau qualifie les récents essais de missiles nord-coréens de provocateurs et d’irresponsables.

Mais, répondant en anglais aux questions des journalistes il a cherché ses mots pendant plusieurs secondes pour décrire le comportement de la Corée du Nord.

