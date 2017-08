Mort soudaine d’un jeune béluga à Marineland

Un jeune béluga dénommé Gia est mort subitement au parc d’attractions ontarien Marineland, a annoncé lundi l’organisme situé à Niagara Falls.

La petite baleine au caractère affectueux et joyeux est décédée en raison d’une malformation congénitale à l’intestin, a indiqué Marineland dans un communiqué.

Une nécropsie effectuée sur la baleine blanche a révélé qu’une torsion de l’intestin grêle, causant une obstruction complète de l’intestin, a provoqué sa mort.

« Ceux qui la connaissaient et qui prenaient soin d’elle avec amour, ainsi que les visiteurs qui sont venus la voir, savent qu’elle était enjouée, affectueuse et heureuse. Sa mort cause un grand vide au sein de la famille Marineland», peut-on lire dans le communiqué.

Des bélugas dans un bassin à Marineland. © Scott Dunlop/Canadian Press

Cette triste nouvelle est survenue quelques jours après que la Couronne eut annoncé que les accusations de cruauté animale qui pesaient contre Marineland ont été abandonnées. La société ontarienne de protection des animaux OSPCA était à l’origine de ces accusations.

« Ces accusations sans fondements ont causé beaucoup de tort à notre réputation », avait déclaré Marineland la semaine dernière. D’autre part, l’OSPCA a affirmé être extrêmement déçue de la décision de la cour.

18 heures par jours

Depuis sa naissance, les employés de Marineland se sont occupés avec beaucoup de sollicitude de la petite baleine qui avait besoin de soins particuliers. Comme elle a été sevrée prématurément par sa mère, des spécialistes se sont occupés d’elle 18 par jour pour lui inculquer des habitudes alimentaires adéquates.

Les résultats complets de la nécropsie seront rendus publics, a indiqué Marineland.

Vous aimez les baleines? Lisez nos nombreux reportages sur ces mammifères marins