Tôlerie-carrosserie, dessin industriel, la crème canadienne du secteur des technologies brillera à Abou Dhabi !

Le Mondial des métiers d’art 2017 se déroulera à Abou Dhabi au mois d’octobre. L’équipe du Canada à ce rendez-vous international est constituée de 31 jeunes hommes et femmes âgés de 25 ans au plus, issus de différents secteurs d’activités technologiques.

Un rendez-vous pour démontrer ses compétences

Luc Morin, directeur exécutif Compétences Canada pour le Nouveau-Brunswick, un des chefs d’Équipe Canada © Skills/Compétences Canada

Les membres d’Équipe Canada WordSkills sont des jeunes déterminés, qui ont pour ambition de faire découvrir au monde leurs talents dans les métiers relevant du domaine des technologies.

Les garçons et filles qui constituent cette équipe sont engagés en ce moment dans une tournée auprès des élus fédéraux , en compagnie de quelques responsables de Skills ou Compétences Canada.

Luc Morin est le directeur exécutif de Compétence Canada pour le Nouveau-Brunswick, par ailleurs un des chefs d’équipe pour les Mondiaux des métiers d’art 2017.

Dans une entrevue avec Alice Chantal Tchandem, M. Morin a confié que les préparatifs du rendez-vous qui se tiendra aux Émirats arabes unis, au début du mois d’octobre, ont commencé depuis plusieurs mois.

C’est ainsi que ceux des jeunes qui ont été retenus pour cette phase finale sont issus de présélections au niveau des provinces et territoires.

Ils auront à affronter 1300 concurrents représentant 60 pays et régions membres d’ailleurs.

L'organisme WorldSkills est le centre mondial de la formation professionnelle et technique. Tous les deux ans, il tient un championnat international, où convergent plus de 1300 concurrents et concurrentes représentant quelque 60 pays et régions membres. Des concours sont organisés pour plus de 50 domaines, qui vont de la menuiserie à la fleuristerie, de la coiffure à l'électronique, de la carrosserie à la pâtisserie.

Les membres d’Équipe Canada pour les Mondiaux des métiers d’art 2017 à Abu Dhabi © Skills/Compétences Canada

Renforcer la confiance des jeunes

Cette compétition revêt une symbolique significative pour les jeunes. Ceux-ci ne devraient pas s’attendre à une récompense pécuniaire, précise M. Morin.

Au-delà, il s’agit surtout de leur donner l’occasion d’échanger avec d’autres jeunes, de renforcer leurs capacités communicationnelles, leur confiance en soi.

La finalité est de leur donner des outils pour les accompagner dans le processus de leur insertion socioprofessionnelle.

Le Mondial des métiers 2017, à Abou Dhabi, sera le premier à se tenir au Moyen-Orient. En marge de la rencontre, WorldSkills tiendra une conférence portant sur le secteur des technologies. Les ministres nationaux de l'Éducation, des représentants des métiers, de l'industrie et du monde des affaires de tous les pays et régions membres ont été invités à y participer. Ils discuteront du chômage des jeunes de partout au monde, de l'écart entre les compétences et les emplois, de la mobilité des compétences et leur reconnaissance.