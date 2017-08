Deux Canadiens parmi les 18 victimes de l’attentat terroriste dans un restaurant au Burkina Faso

Le ministère des Affaires étrangères du Canada a révélé l’identité de l’une des deux victimes dans une attaque survenue au Burkina Faso dimanche soir. Il s’agit de Tammy Chen, une résidente de l’Ontario.

Tammy Chen figure parmi les victimes de l’attentat.PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

Mme Chen était diplômée de l’Université McGill, à Montréal, et de l’Université Queen’s, en Ontario, et présidente et cofondatrice de l’organisation non gouvernementale canadienne Avenirs brillants du Burkina Faso.

L’identité de la deuxième victime n’a pas encore été dévoilée officiellement bien que son identité soit connue du gouvernement canadien. Le Centre d’études et de coopération internationale (CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) ont toutefois indiqué dans un communiqué, lundi soir, qu’un de leurs volontaires, Bilel Diffalah, était la deuxième victime canadienne.

Ce Canadien d’origine algérienne vivait à Montréal depuis cinq ans avant son départ pour le Burkina Faso. M. Diffalah, un médecin vétérinaire de formation, était en poste depuis novembre 2016 à titre de conseiller en hygiène et en biosécurité, dans le cadre du programme Uniterra du CECI et de l’EUMC. Il travaillait auprès de l’Interprofession Volaille Locale, une organisation partenaire.

Fatimata Lankoande, coordonnatrice du programme de coopération volontaire Uniterra au Burkina Faso, pour l’EUMC et le CECI, l’a décrit comme un homme « très dévoué et apprécié tant par ses coéquipiers que par les partenaires auprès de qui il intervenait ».

Les autres informations concernant l’attentat terroriste

Le restaurant turc Aziz Istanbul, à Ouagadougou, a été attaqué par des djihadistes présumés vers 21 h, heure locale, dimanche.

Les assaillants ont commencé à tirer au hasard dans la foule après être arrivés à bord de motos. L’Aziz Istanbul est situé sur l’avenue Kwame Nkrumah, un secteur très fréquenté par les expatriés.

Les forces de sécurité se sont rendues sur place avec des blindés après avoir été informées que des coups de feu avaient été tirés près du restaurant. Ce n’est que quelques heures plus tard que les forces spéciales du pays ont mis fin à l’assaut. Au moins trois membres des forces burkinabés ont été blessés pendant l’opération, qui a duré près de sept heures, selon un porte-parole des forces de sécurité, le capitaine Guy Yé.

Personne n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Aide-mémoire…

– C’est la deuxième fois en deux ans qu’un restaurant du Burkina Faso populaire auprès des étrangers est attaqué.

– Cette attaque rappelle l’attentat survenu contre un restaurant et un café à Ouagadougou en janvier 2016 qui avait coûté la vie à 30 personnes, dont 6 Québécois.

– Situé en Afrique occidentale, le Burkina Faso est l’un des plus pauvres pays de la planète.

– Il partage une frontière avec le Mali, lequel est confronté à des extrémistes islamistes.

Un bilan qui pourrait s’alourdir

En tout, 18 personnes sont mortes et 22 autres ont été blessées.

Le ministre des Communications de ce petit pays de l’Afrique de l’Ouest, Rémis Fulgance Dandjinou, a dit que les victimes sont principalement des femmes et des enfants. Il a aussi prévenu que le bilan risque de s’alourdir.

Huit victimes étaient originaires du Burkina Faso. En plus des deux Canadiens, trois victimes étaient d’origine libanaise, alors que les autres étaient du Koweït, du Sénégal, du Nigeria, de la Turquie et de la France, selon la procureure de l’État, Maïza Sérémé.

Le restaurant turc Aziz Istanbul de Ouagadougou. © AFP, AHMED OUOBA

RCI avec La Presse canadienne et AFP

