L’afflux de migrants aux frontières suscite des messages haineux au Québec!

Remigration : ce message de groupuscules d’extrême droite et d’islamophobes en Europe a été visible à plusieurs endroits au Québec, exigeant une inversion du flux des migrants de plus en plus important à la frontière canado-américaine.

Le courroux de groupes d’extrême droite

Avec un nombre sans cesse croissant de migrants qui se présentent à la frontière du côté de Saint-Bernard-de-Lacolle,, l’exaspération des groupuscules d’extrême droite au Québec est perceptible.

Alors que la Meute promet une manifestation dans les prochains jours, le groupe Atalante exprime son hostilité à travers des messages haineux, tantôt sur son compte Facebook, tantôt sur des lieux publics.

À travers son message « Remigration » vu sur une affiche à l’avenue Myrand, et sur une banderole au-dessus de l’autoroute Henri-IV, à Sainte-Foy, à Québec, Atalante souhaite une inversion du flux migratoire, autrement, les demandeurs d’asile doivent être retournés chez eux.

Une affiche a été placardée près de la fontaine de Tourny, au centre-ville de Québec. Photo : Facebook d’Atalante Québec

Les affiches, sur lesquelles est inscrit le mot-clic #remigration, ne semblent pas destinées aux seuls « migrants illégaux ». Dans un message publié lundi sur la page Facebook Atalante Québec, le groupe soutient que les milliers d’« immigrants légaux », de réfugiés et de « migrants illégaux » qui arrivent chaque année au Québec représentent une menace pour l’identité québécoise.

« Une seule solution est possible pour renverser le phénomène avant qu’il ne soit trop tard. Il s’agit d’une inversion du flux migratoire, une #remigration à grande échelle accompagnée d’une politique de natalité efficace » – Atalante.

La classe politique en effervescence

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, réagit par un message encourageant la liberté d’expression qui peut parfois amener à « dire des conneries ».

Il a réaffirmé la nécessité pour le Québec de continuer à garder son caractère humain, pour gérer la situation avec sagesse, équilibre et vérité.

Il accuse Jean-François Lisée, le chef de l’opposition et chef du Parti Québécois, d’inciter, à travers ses paroles, à la haine contre les migrants.

En effet, M. Lisée a affirmé qu’« un Québec indépendant – gérerait mieux- ses frontières, – conformément aux accords internationaux , – en accueillants les demandeurs d’asile – à ses postes d’entrée réguliers, et non dans un bois. ».

Vers une crise humanitaire à la frontière ?

Selon Jean-Pierre Fortin, le président du syndicat national des douaniers et de l’immigration, la situation à Saint-Bernard-de-Lacolle est préoccupante.

Un nombre record de migrants continue d’affluer à cette frontière, ce qui crée un encombrement sans précédent sur le site dédié à leur hébergement.

Les infrastructures d’accueil, qui ne sont autres que les tentes bâties par les Forces armées canadiennes, sont actuellement insuffisantes.

Les capacités d’accueil devraient, en principe, être portées à 1200 places, avec la construction d’un troisième camp, qui reste toujours attendue.

Les migrants dorment dans des conditions épouvantables, tantôt sur les quais de débarquement, tantôt entassés sous les tentes, et les délais de traitement de leurs dossiers s’allongent, ce qui n’est pas de nature à faciliter la tâche aux agents des douanes et de l’immigration.

M.Fortin invite les politiciens à ne plus se contenter de donner des conférences de presse, mais à venir sur le terrain pour toucher du doigt la difficile réalité qui y prévaut, et envisager des solutions plus efficaces.

