Metro et bien d’autres entreprises subiront les contrecoups de la hausse du salaire minimum en Ontario.

L’Ontario a récemment annoncé une hausse graduelle du salaire minimum dans la province, ce qui n’est pas toujours de bonne augure pour les activités de certains détaillants qui doivent procéder à des réajustements pour amoindrir les conséquences.

La chaîne Metro parmi les principaux concernés.

La mesure ontarienne de revoir le salaire minimum à la hausse, de 11, 40 $ actuellement, à 14 $ dès janvier prochain et à 15 $ en 2019, aura des effets sur les distributeurs que sont Metro, Super C, Brunei et bien d’autres.

Une étude d’impacts économiques de cette mesure indique que la plupart des détaillants n’échapperont pas aux contrecoups de cette bonification progressive du salaire minimum.

C’est la rentabilité des détaillants qui sera directement touchée.

C’est pourquoi du côté de Métro, dont l’action s’est dépréciée de 2/3, il est envisagé de réduire les dépenses pour amoindrir le choc.

Il est nécessaire pour le distributeur alimentaire de procéder à des réajustements, au lieu d’avoir à gérer des dépenses supplémentaires de près de 50 M$ chaque année, notamment dans ses magasins en Ontario, où un bon nombre de ses employés perçoivent un salaire minimum.

La hausse du salaire minimum et les conséquences pour les entreprises © Radio-Canada

Les PME pourraient connaître des difficultés

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante avait indiquer qu’elle ne voyait pas d’un bon œil la décision du gouvernement ontarien, car une augmentation du salaire minimum de 32 % en 18 mois, serait extrêmement nuisible pour les petites et moyennes entreprises canadiennes.

Les petites entreprises vont se voir « punies » au détriment des grands syndicats. Il s’agit là d’un exemple à ne pas suivre par n’importe quel gouvernement soucieux de préserver la santé de ses PME et de son économie.

Certaines des entreprises annoncent la fermeture de quelques uns de leurs magasins, ce qui va se traduire également en pertes d’emplois.

C’est le cas de Couche Tard qui emploie près de 10 000 personnes en Ontario, et qui va bientôt revoir son effectif dans cette province.

Les craintes des petites municipalités ontariennes

La hausse du salaire minimum crée également des grincements de dents au sein des petites municipalités ontariennes.

Le sort des plus petites et moyennes entreprises sur ces territoires est au centre des inquiétudes, le questionnement concernant leur capacité à s’adapter.

La Chambre de commerce de l’Ontario, qui a analysé les effets de cette augmentation progressive du salaire minimum, souligne que ce sont en tout 185 000 emplois qui seront perdus, sur une période de deux ans. Bien plus, les principales villes de la province enregistreront des dépenses supplémentaires de près de 500 M$.

En complément

RCI avec des informations de Radio-Canada