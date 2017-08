Bague de fiançailles et diamants retrouvés 13 ans plus tard au Canada dans cette carotte déformée.

C’est l’histoire de la précieuse carotte pleine de carats!

Une femme qui avait perdu son anneau de fiançailles il y a 13 ans, alors qu’elle supprimait de mauvaises herbes de son jardin dans la ferme familiale, la porte avec fierté à nouveau après que sa belle-fille l’ait retirée du sol alors qu’elle était incrustée dans une carotte déformée.

Mary Grams, aujourd’hui âgée de 84 ans, déclare qu’elle ne peut pas croire qu’une carotte ait pu réellement grandir à travers et autour de l’anneau de diamant qu’elle avait longtemps abandonné l’espoir de retrouver.

« Je ne peux toujours pas comprendre. Mais, je me sens soulagée et heureuse à l’intérieur », déclare madame Grams dans sa résidence à Camrose, au sud-est d’Edmonton, la capitale de l’Alberta dans l’ouest du pays.

L’histoire d’une disparition il y a 13 ans

Mary Grams dit qu’elle n’a jamais dit à son mari, Norman, décédé il y a cinq ans, qu’elle avait perdu l’anneau, mais elle l’avait mentionné à son fils.

Une fois qu’elle s’est rendu compte qu’il manquait, elle a passé des heures à regarder dans le jardin, mais en vain.

« Je me suis mis sur mes mains et mes genoux et j’ai regardé partout et je ne pouvais pas le trouver. J’ai cherché des jours et des jours. »

C’est sa belle-fille, Colleen Daley, qui a trouvé l’anneau en récoltant des carottes pour le repas du soir avec son chien Billy où Grams habite autrefois. La ferme est restée la propriété de la famille depuis 105 ans.

Colleen Daley dit que pendant qu’elle retirait les carottes du sol, elle a remarqué que l’une d’entre elles avait l’air étrange. Elle allait la nourrir à son chien, mais a décidé de la garder et l’a simplement jeté dans son panier.

Quand elle a lavé les carottes, elle a remarqué l’anneau et a parlé à son mari, le fils de Mary, de ce qu’elle avait trouvé. Ils ont rapidement appelé Mary in Camrose au sujet de leur trouvaille.

« Je lui ai dit que nous avions trouvé son anneau dans le jardin. Elle ne pouvait pas le croire « , déclare la plus jeune femme. « C’était tellement bizarre que la carotte se développe parfaitement à travers cette bague ».

Mary Grams dit qu’elle était impatiente d’essayer de nouveau l’anneau après tant d’années. Il a glissé sur son doigt aussi facilement qu’il l’avait fait quand son mari lui avait donné il y a plus de 65 ans. « Nous avons ri et ri », dit-elle.

RCI avec La Presse canadienne

