Début des pourparlers sur l’ALENA : d’anciens négociateurs et experts s’expriment

Dans le cadre du premier tour des négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui ont lieu cette semaine à Washington, l’ancien ambassadeur canadien Derek Burney, qui a été engagé dans les premières négociations de l’ALENA, a déclaré mardi que dans les précédents pourparlers sur cet accord, il y avait un engagement politique de toutes les parties pour parvenir à un accord. Ce n’est pas le cas maintenant, a-t-il dit.

« La question est, qu’est-ce que Trump acceptera comme étant un succès dans ces négociations? Pour moi, c’est cela la plus grande des incertitudes. » Derek Burney,

Pour sa part, Robert Holleyman, un ancien représentant commercial adjoint des États-Unis de l’administration Obama, a déclaré que l’élément « le plus difficile à craquer » dans les discussions consisterait à savoir si les changements répondent aux objectifs de Donald Trump pour réduire le déficit commercial de 64 milliards de dollars des États-Unis avec le Mexique.

« Nous savons où il veut apporter des modifications à l’ALENA. Mais n’est pas tout à fait certain que ces changements puissent réduire réellement le déficit commercial avec le Mexique. « Robert Holleyman

De gauche à droite : le représentant commercial américain Robert Lighthizer, la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland et le ministre mexicain de l'Économie, Ildefonso Guajardo. ©CBC News/Aaron P. Bernstein/Reuters

Les négociations de cette semaine

Ces premiers entretiens seront dirigés par le représentant commercial américain Robert Lighthizer, la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland et le ministre mexicain de l’Économie, Ildefonso Guajardo. Chaque partie devrait faire des remarques au début des pourparlers dans un hôtel historique de Washington.

Le premier tour des rencontres, qui devrait durer jusqu’à dimanche, sera en grande partie administratif et mettra l’accent sur la fusion des textes proposés des trois côtés, selon un haut responsable commercial américain, qui a parlé aux journalistes à la veille des pourparlers. Ce même officiel a déclaré que les parties visaient un premier cycle de discussions ambitieux.

Les États-Unis ont fait de la diminution du déficit commercial de 64 milliards de dollars américains avec le Mexique une priorité absolue, bien que les experts commerciaux soutiennent qu’un tel objectif ne sera pas atteint par des accords commerciaux, mais plutôt en stimulant les économies.

Pour sa part, la ministre Freeland a suggéré lundi que le Canada s’écarterait des pourparlers si les États-Unis insistaient pour que le mécanisme au complet soit mis au rebut.

Le Mexique a dit que ses objectifs pour l’ALENA sont l’accès gratuit aux biens et aux services, une plus grande intégration du marché du travail et un renforcement de la sécurité énergétique.

Radio Canada International avec Reuters