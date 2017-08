Les Canadiens pourront voir une éclipse solaire lundi prochain

L’éclipse solaire prévue le lundi 21 août pourra être observée au Canada, mais elle ne sera que partielle au pays.

Les Canadiens passionnés du ciel et des phénomènes qu’on peut y observer (éclipses, perséides, planètes, étoiles filantes, etc.) se rendront aux États-Unis pour voir la lune cacher complètement le soleil pendant quelques minutes.

Au Québec

Selon les données recueillies auprès des astronomes de l’Astrolab du parc national du mont Mégantic au Québec, de 40 à 50 % du soleil sera dissimulé derrière la lune et le point culminant de l’événement se produira vers 14 h 48.

À Québec et en Gaspésie, l’éclipse atteindra son sommet respectivement à 14 h 40 et à 14 h 43.

Plus à l’ouest

En Ontario, l’éclipse sera encore plus importante. Le soleil sera masqué à 70 % à Toronto. Pour ce qui est de l’Alberta, notamment à Calgary, le pourcentage grimpe à 77 %.

Éclipse maximale au Canada sur l’île de Vancouver

C’est à Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, qu’il y aura l’éclipse la plus importante : 90 % du soleil sera caché en matinée.

Éclipse solaire totale

L’éclipse solaire sera totale partout aux États-Unis, ce qui est exceptionnel en soi, selon l’Astrolab du parc national du mont Mégantic.

« Certains des endroits où j’ai vu des éclipses, je n’y serais jamais allé. Je n’aurais jamais visité si ce n’était pas de l’éclipse. Je suis allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour apercevoir une éclipse, mais aussi pour célébrer ma lune de miel. » Randy Attwood, membre de la Société royale d’astronomie du Canada

Que faire quand on observe une éclipse solaire

Ne pas regarder directement le soleil sans protection aux yeux, car même si le soleil est masqué, sa lumière reste tout de même dangereuse;

Ne pas regarder l’éclipse avec des jumelles ou un télescope de la maison, ce serait encore plus dangereux que de l’observer à l’œil nu.

Pour apercevoir le phénomène, les experts recommandent d’utiliser des lunettes de soleil conçues pour l’observation d’éclipses (et non pas des lunettes fumées normales) ou de se placer sous un arbre et d’observer l’ombre des feuilles au sol. Il est aussi possible de se confectionner un appareil maison avec une boîte à chaussures qui projette l’éclipse sur une sorte d’écran.

