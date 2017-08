L’Université de Toronto interdit au Canadian Nationalist Party de tenir un rassemblement en septembre

L’Université de Toronto a décrété un interdit de séjour à un groupe de nationalistes blancs sur son campus.

Le Canadian Nationalist Party a créé une page Facebook pour faire la promotion d’un rassemblement en septembre, où les organisateurs veulent discuter du nationalisme blanc au Canada et de l’avenir du pays.

« We have contacted the group to let them know they don’t have permission to use our space. »

Le président de l’établissement, Meric Gertler, a déclaré que la bigoterie, le sectarisme, la haine et la violence n’avaient pas droit de cité sur le campus tout en condamnant fermement les dérives violentes entre manifestants et suprémacistes blancs en Virginie le week-end dernier. Ces événements ont causé la mort d’une femme et ont blessé 19 personnes.

As we prepare to welcome students, faculty and staff to our campuses for the start of another academic year, it is important that we reaffirm our collective and unwavering commitment to diversity, equity, and inclusion. Those values are cornerstones of outstanding scholarship, teaching, and learning, which can thrive only by embracing the broadest range of people and encouraging the free expression of diverse perspectives in an atmosphere of mutual respect. »

(Trad. : Alors que nous nous préparons à recevoir des étudiants, des professeurs et des membres de notre personnel sur nos différents campus pour le début d’une nouvelle année académique, il est primordial que nous réaffirmions notre engagement collectif et inébranlable envers la diversité, l’équité et l’inclusion. Ces valeurs forment la pierre angulaire d’un enseignement de qualité, d’érudition et d’apprentissage qui ne peuvent s’épanouir qu’en incluant un large éventail d’individus et en encourageant la libre expression de points de vue différents dans une atmosphère fondée sur le respect mutuel.)

Meric Gertler, président, Université de Toronto