Traverser la frontière québécoise comme si c’était une passoire

Après avoir qualifié le Québec de « passoire » et dénoncé « l’afflux hors contrôle de centaines de migrants illégaux », un chef de parti dans l’opposition au Québec, François Legault s’attire les foudres du premier ministre québécois et du chef de l’opposition officielle qui, chacun selon ses mots, fustigent ses approximations et son opportunisme politique.

Il tente de mobiliser tous ses consulats aux États-Unis afin de rétablir les faits sur le processus d’immigration au Canada qui n’accueille pas tout le monde, comme le suggère sa réputation de pays ouvert. En 2016, sur les 412 demandeurs d’asile originaires d’Haïti, seulement 207 ont été acceptés au Québec.

Mais, au moment où l’on établit à la frontière québécoise avec l’État de New York un troisième camp militaire canadien pour loger plus de 3000 personnes, l’image de la frontière québécoise semblable à une passoire s’incruste encore un peu plus.