Un Canadien sur quatre a quitté un emploi en raison du stress

Un nouveau sondage, réalisé pour le compte du site de recherche d’emploi Monster.com, révèle qu’à un moment ou à un autre de leur carrière, le quart des travailleurs canadiens a quitté un emploi en raison du stress, tandis que 17 % ont envisagé de le faire. Aussi, environ 6 travailleurs canadiens sur 10, soit 58 %, disent être surmenés au travail.

Les résultats donnent raison à d’autres recherches passées, dont l’Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada. En effet, en 2011, l’ESG montrait qu’un travailleur canadien sur quatre décrivait son quotidien comme très stressant. Selon cette même enquête, 6 travailleurs sur 10 indiquaient que leur emploi était leur source principale de stress.

Angela Payne, directrice générale de Monster Canada, dit qu’en raison des conditions stressantes des travailleurs, les employeurs font parfois face à une baisse de la productivité et à un problème de rétention du personnel.

« Même si les employeurs soutiennent la conciliation travail-vie personnelle et proposent des initiatives à leur personnel, les employés ne se sentent pas encouragés à en tirer parti. C’est en établissant et en solidifiant les relations entre la direction et le personnel qu’il est possible d’assurer que les programmes les plus appropriés sont proposés et utilisés. » Angela Payne, directrice générale de Monster Canada

L’ESG avait déjà conclu que le travail est la source principale de stress pour 6 Canadiens sur 10 :