Être un skinhead pure laine ou un néonazi québécois de souche

La présence de manifestants à l’accent québécois dans un reportage de Vice News sur la manifestation meurtrière de suprémacistes blancs à Charlottesville, aux États-Unis, ne devrait étonner personne. Les groupes d’extrême droite existent depuis toujours au Canada et les médias sociaux favorisent l’échange d’idée et leur permettent aujourd’hui une solidarité plus étendue.

Peu de temps avant les tragiques événements en Virginie, des militants québécois de l’« alt-right » avaient prévu créer un parti politique à temps pour les prochaines élections. Charlottesville vient de propulser ces intentions à la une des grands médias et de galvaniser l’énergie des troupes de la droite alternative.

On compte une vingtaine de ces groupuscules d’extrême au Québec. Ces groupes sont plus développés dans la ville de Québec que partout ailleurs.

Au Canada anglais, il y a le Parti nationaliste canadien

Des Canadiens protestent contre le mouvement de la suprématie blanche et le racisme à l’extérieur du consulat des États-Unis à Toronto le lundi 14 août 2017. (Nathan Denette / Canadian Press)

L’Université de Toronto vient de refuser à ce groupe canadien de nationalistes blancs le droit de tenir une assemblée sur son campus. Le Parti nationaliste canadien est un parti politique non enregistré qui a été fondé en 1977 par Don Andrews (né Vilim Zlomislic). Les objectifs prétendus du parti sont la promotion et le maintien du patrimoine et de la culture européenne au Canada.

Ce parti indiquait plus tôt cette semaine sur sa page Facebook qu’il tiendrait un rassemblement à l’Université de Toronto le jeudi 14 septembre, en soirée, pour discuter du mouvement nationaliste au Canada et de l’avenir du pays.L’invitation sur Facebook avait provoqué cette semaine un tollé dans les médias sociaux. Plus de 3300 personnes s’étaient engagées à protester contre ce rassemblement.

Le président du Parti nationaliste canadien a déclaré à CBC à Toronto que son groupe ne fait pas la promotion des valeurs de la suprématie blanche. Travis Patron affirme que son rassemblement se voulait une protestation pacifique contre l’ouverture de la politique d’immigration actuelle du pays. Sur son site web, le Parti nationaliste exige la fin de la « politique destructrice du multiculturalisme » et la formation d’une milice citoyenne nationale aux fins de « légitime défense [sic] », entre autres choses.

RCI avec la contribution de Marie-Eve Potvin, Guillaume Dumas et Danny Braum de Radio-Canada

En complément

Incursion dans l’univers de l’extrême droite au Québec – Radio-Canada

Faut-il s’inquiéter de la montée de l’extrême droite au Québec? – Radio-Canada

La Meute recrute en région – Radio-Canada