Des centaines de morses du Pacifique se sont retrouvés sur une île déserte du nord-ouest de l’Alaska

Phénomène fort probablement relié au réchauffement climatique et à la fonte de la calotte glaciaire polaire, des centaines de morses du Pacifique se sont retrouvés sur un îlot rocheux de la barrière du nord-ouest de l’Alaska à un moment de l’année où normalement ils n’y sont pas.

Le service des pêches et de la faune des États-Unis, le U.S. Fish and Wildlife Service, en a fait l’annonce mercredi alors que plusieurs centaines de ces gros animaux ont été repérés au cours de la première semaine d’août près du village de Point Lay sur la mer des Tchouktches, une mer bordière de l’océan Arctique bordant la pointe nord-est du continent asiatique et la pointe nord-ouest du continent américain.

Très tôt en saison

Cette arrive massive de plus de 2 000 morses formant un regroupement compact appelé haulout arrive très tôt en saison.

Jusqu’au début de l’automne, les morses se servent de cet îlot rocheux comme aire de repos entre leurs plongées à des dizaines de mètres vers les fonds marins où ils se nourrissent notamment de palourdes.

Lorsque les mères plongent pour se nourrir, les veaux restent normalement sur la glace qui leur procure un espace sécuritaire d’où ils peuvent voir venir les prédateurs, notamment les ours polaires.

En hiver, les morses migrent légèrement vers le sud, vers l’extrémité du couvert de glace dans la mer de Béring.

Quand les températures remontent et que le couvert de glace se rétrécit vers le nord, les morses migrent aussi vers la mer des Tchouktches. Ils restent près du bord de fonte et s’en servent comme « convoyeur » de plongée en plongée sur de nouveaux fonds marins.

Glace et réchauffement climatique

Avec le phénomène du réchauffement climatique, le couvert de glace des dernières années fond de plus en plus vers le nord, au-delà du plateau continental à faible profondeur, vers des eaux à plus 3 000 mètres de fond.

Comme il n’y a plus assez de glace dans ces eaux où les morses peuvent se reposer, ils doivent venir à terre. Les troupeaux peuvent atteindre les 35 000 individus.

Surnombre et cavalcade

Les morses qui se tiennent côte à côte en très grand nombre risquent de subir les affres d’une cavalcade en cas d’attaque ou de combat entre quelques individus.

Si un troupeau est effarouché par un ours polaire par exemple ou encore par des chasseurs, par un avion volant à basse altitude ou par un bateau qui approche, les animaux qui plongent vers un endroit plus sécuritaire, l’océan, peuvent écraser les morses plus petits, les femelles et les veaux.

On demande aux chasseurs d’images de ne pas survoler le troupeau.

Le morse fait partie de l’alimentation des humains qui vivent à ces latitudes dans les eaux américaines, canadiennes et russes.

Espèce menacée ou en voie de disparition

En 2011, U.S. Fish and Wildlife Service avait l’intention de mettre le morse du Pacifique sur la liste des espèces menacées ou en voie de disparition étant donné la perte de glace de mer causée par le réchauffement climatique et le nombre de prises de subsistance. Toutefois, l’agence a remisé cette décision aux oubliettes pour se tourner vers d’autres espèces ayant un niveau de priorité plus élevé.

L’affaire a alors été menée devant les tribunaux où une entente a été conclue pour étudier de nouveau la liste des espèces menacées en attente d’un classement. Une décision concernant les morses du Pacifique est attendue cette année.

RCI, PC

Pour en savoir plus:

Les morses au Canada

Des images de Point Lay en Alaska