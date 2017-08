Des Québécois étaient à la manifestation néonazie en Virginie

Radio-Canada a parlé mercredi du rassemblement d’une cinquantaine de personnes devant le consulat général des États-Unis à Québec. Les organisateurs, dont Nora Loreto, se disent profondément touchés par le drame qui est survenu à Charlottesville et ont voulu manifester leurs convictions antiracistes. En entrevue avec nos collègues de Radio-Canada Québec, Mme Loreto a dit : « Ce qui s’est passé en Virginie m’a frappé beaucoup et ça a frappé beaucoup les gens qui se battent contre le racisme. Il y a eu des vigiles un peu partout au Canada et nous, les militants à Québec, on s’est dit que c’est important de faire quelque chose aussi. C’est important d’être en solidarité avec les victimes. À Québec, on dit non au racisme. »Nora Loreto, organisatrice du rassemblement

Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

Un autre rassemblement, celui-ci organisé par La Meute, est prévu à Québec dimanche.