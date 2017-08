Des Sierra-Léonais au Canada viennent en aide à leur ancien pays touché par les coulées de boue

Les nouvelles qui nous arrivent de la Sierra Leone sont accablantes depuis les terribles coulées de boue qui s’y sont produites ces derniers jours.

Les titres des dépêches témoignent de l’horreur qu’on y trouve :

Sierra Leone : polémique après la coulée de boue qui a ravagé Freetown

La Croix-Rouge estime à plus de 3000 le nombre de déplacés et ce chiffre pourrait aller en augmentant

La Sierre Leone se prépare à conduire des funérailles de masse

Dans la région de la capitale nationale, à Ottawa et à Gatineau, des citoyens ayant des liens avec ce petit pays d’Afrique de l’Ouest se mobilisent afin d’y envoyer de l’aide.

«The condition in the county is very precarious. » (Trad.: Les conditions dans le pays sont très précaires.) Ibrahim Kamara

Originaire de Freetown, la capitale sierra-léonaise, le Gatinois Ibrahim Kamara habite au Canada depuis six ans. Il est toujours resté en contact avec sa famille et ses amis en Sierre Leone et connaît plusieurs personnes touchées par les glissements de terrain. Un de ses cousins est toujours manquant.

Et comme les systèmes de conduit d’eau potable ont été touchés, les risques de contamination bactérienne sont de plus en plus élevés.

Mardi dernier, le plancher de la morgue de l’hôpital Connaught au centre-ville de Freetown était couvert de plus de 300 cadavres.

Appel à la communauté

M. Kamara a lancé un appel à l’aide aux ressortissants de la Sierra Leone à Ottawa, mais aussi à Toronto et à Montréal, pour amasser des fonds à être versés à la Croix-Rouge internationale.

Conditions difficiles

La saison des pluies est à son pic en août, les probabilités que d’autres glissements de terrain surviennent sont élevées.

Le gouvernement de la Sierra Leone a lancé un appel à l’aide à l’international en raison de cet autre désastre. Rappelons que la récente crise de l’Ebola a causé la mort de plusieurs milliers de personnes et qu’une violente guerre civile a ravagé le pays de 1990 au début des années 2000. Elle avait fait 50 000 morts et 2 millions de réfugiés.

