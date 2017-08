Langfest 2017 : deuxième édition de ce festival pour les amoureux des langues

Les organisateurs du Langfest

Tetsu Yung est né d’un père taïwanais et d’une mère japonaise. Il grandit à Taïwan, où il apprend à parler japonais ainsi que trois dialectes chinois (le mandarin, le taïwanais et le hakka) dès son enfance. Il fréquente ensuite une école primaire américaine à Taipei, avant de franchir les portes d’une école secondaire francophone à Rigaud, au Québec. Il apprend ensuite l’espagnol, l’allemand, l’italien et le portugais à l’école ou par lui-même. Étant père de trois enfants, la mission de Tetsu est devenue celle d’élever ses enfants pour qu’ils deviennent multilingues, comme lui.