Le premier ministre du Québec accuse l’opposition de nourrir la montée des groupes d’extrême droite

Après avoir qualifié le Québec de « passoire » et dénoncé « l’afflux hors contrôle de centaines de migrants illégaux », François Legault s’attire les foudres du premier ministre et du chef de l’opposition officielle qui, chacun selon ses mots, fustigent ses approximations et son opportunisme.Le dossier des demandeurs d’asile semble précipiter la rentrée politique à Québec.