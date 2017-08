Manifestation des pêcheurs contre la baisse des prix du homard

Pêche du homard au Canada

Environ 10 000 Canadiens munis d’un permis de pêche participent à 45 pêches du homard au pays. Les pêches les plus actives sont pratiquées dans :

le golfe du Maine;

la baie de Fundy;

le sud du golfe du Saint-Laurent;

le long des côtes de la Nouvelle-Écosse.

La plupart des pêches se font à moins de 40 mètres de profondeur et à moins de 15 kilomètres des côtes, bien que certaines zones (zones 34 à 38 sur la carte) soient beaucoup plus éloignées La profondeur de l’eau y atteint parfois 200 mètres.

Il existe aussi un permis spécial pour les entreprises qui pratiquent la pêche hauturière au homard (zone 41) dans des bassins profonds et des bancs éloignés, au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La saison de pêche hauturière du homard s’étend tout au long de l’année. Les pêcheurs sont assujettis à un quota de 720 tonnes et ne sont pas autorisés à pêcher à moins de 92 kilomètres des côtes. Selon Pêches et Océans du Canada, cette pêche hauturière bénéficie d’une écocertification, comme pêche bien gérée et durable, délivrée par le Marine Stewardship Council en juin 2010.

Zones de pêche du homard

Figure 1. Zone de pêche du homard

Estimations de la population

Pêches et Océans Canada procède à des évaluations périodiques des pêches du homard au moyen des données tirées des échantillons de homards en mer et au port, de la surveillance des casiers, des journaux de bord des pêcheurs, des relevés au chalut et en plongée ainsi que, dans certains cas, de vidéos. Des renseignements sont aussi recueillis sur l’état et les conditions de l’océan afin de mieux comprendre les effets des conditions environnementales sur les populations de homards.

À partir de ces données, Pêches et Océans Canada peut observer divers indicateurs qui lui permettent de bien mesurer l’état des homards.