4e édition du festival Montréal Country ce week-end

La quatrième édition du Festival Montréal Country se tient au parc Arthur-Therrien dans l’arrondissement de Verdun et démarre vendredi soir.

Malgré la grisaille d’aujourd’hui, une quinzaine de spectacles sont prévus jusqu’à la clôture, dimanche soir, avec Patrick Norman.

Le country

Cette citation de Faith Hill définit vraiment cette musique.

Le country est né du brassage des cultures des immigrants aux États-Unis, dans les mines des Appalaches, dans les bars et guinguettes où les ouvriers – anglais et irlandais pour la plupart – affrontaient des conditions de vie rudes et misérables.

La musique country a rapidement été adoptée par les cowboys, ces convoyeurs de troupeaux.

Au début des années 1920, grâce à l’essor rapide de la radio et du disque, les chansons de cowboy deviennent de plus en plus populaires.

Et, pour la suite des choses, cette musique simple, qui va droit au cœur avec des thèmes touchant le quotidien, est aujourd’hui l’une des formes de musique la plus populaire du monde.

Jean-François Arsenault, cofondateur du Festival Montréal Country parle de cet événement au micro de Raymond Desmarteau.

Comment réussir un bon groupe de danse country Ingrédients :

1 prof ou 1 animatrice passionnée de danse avec l’envie de transmettre son art

1 bonne dose de copains et copines

1 ou plusieurs musiques country

1 sens du rythme (1 dose par personne)

1 paire de bottes par personne

1 chapeau par personne

1 bon esprit d’équipe (1 dose par personne)

1 respect envers les autres (1 dose par personne)

1 max de sourires Mélanger tous les ingrédients dans l’ordre avec délicatesse, saupoudrez le tout, à volonté, d’humilité et de bonne humeur. Vous obtiendrez un groupe de danse homogène prêt à s’ouvrir aux autres pour partager leur passion commune. http://countrydreams23.wifeo.com/

