G(irls) 20 : un investissement fédéral pour l’avancement du leadership féminin

« Nous savons qu’il est essentiel d’inspirer les jeunes femmes et de leur donner les moyens de prendre leur destinée en main; la viabilité et le succès du mouvement pour l’égalité en dépend, au Canada et dans le monde. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral est fier de s’associer à G(irls)20 pour ce projet excitant, qui contribuera à former la prochaine génération de dirigeantes tout en aidant des organismes communautaires un peu partout au Canada à adopter l’analyse comparative entre les sexes. » Maryam Monsef, députée, Ministre canadienne de la Condition féminine