« Insoutenable » le rythme actuel d’entrée des demandeurs d’asile au pays : CISR

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), chargée d’entendre toutes les demandes d’asile, a redéployé des ressources supplémentaires pour faire face au très important nombre de demandeurs.

« La CISR a dû faire des ajustements pour être en mesure de répondre à la situation actuelle qui est clairement insoutenable. », Anna Pape, porte-parole du CISR, a écrit dans un courriel adressé à l'agence de presse Reuters.

En effet, selon les données du gouvernement canadien publiées jeudi, le nombre de demandeurs d’asile qui ont franchi la frontière américaine au Canada a plus que triplé le mois dernier parce qu’ils s’inquiétaient de la répression de l’administration américaine au nord.

Plus de 3100 personnes ayant traversé la frontière en juillet pour déposer des demandes de statut de réfugié, contre 884 en juin, a déclaré le gouvernement fédéral.

Quatre-vingt-seize pour cent d’entre eux sont entrés par le Québec, où un afflux de demandeurs d’asile, principalement des Haïtiens, a provoqué une pluie de réactions de politiciens de l’opposition et de groupes anti-immigration de la province principalement francophone.

Le Canada a lancé une campagne pour lutter contre la désinformation sur la politique de réfugiés du pays, qui est l’une des raisons de l’afflux de réfugiés.

« Demander un asile au Canada n’est pas une garantie pour la résidence permanente au Canada, et il est extrêmement important de souligner cela. », Louis Dumas, porte-parole du ministère de l'Immigration du Canada

De nouveaux demandeurs d’asile arrivent au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. © Photo : Radio-Canada

Demandeurs nombreux

Au cours des 15 premiers jours d’août, 3800 demandeurs d’asile supplémentaires ont été interceptés en traversant la frontière américaine au Québec, a déclaré la Gendarmerie royale du Canada. Plus de 1000 personnes vivent dans des tentes et des installations gouvernementales près du poste frontalier de Lacolle, près de l’État de New York.

« Ce n’est pas une crise. C’est une situation extraordinaire. Mais c’est bien géré », a dit le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, aux journalistes à Lacolle jeudi.

Le Canada s’efforce de loger et de fournir une aide sociale pour l’afflux de demandeurs d’asile, car son système de réfugiés fait face aux pires retards enregistrés depuis des années.

La députée conservatrice Michelle Rempel, qui est la critique en immigration de son parti, a déclaré que les mesures prises par le gouvernement n’étaient qu’un « pansement ».

« Cette situation a commencé avec les tweets irresponsables du premier ministre [Justin] Trudeau et il a la responsabilité de le résoudre », a déclaré Mme Rempel dans un communiqué, se référant aux tweets de janvier que M. Trudeau a envoyés en guise de bienvenue aux réfugiés.

Un porte-parole du premier ministre Trudeau a dit que le gouvernement était cohérent sur la question des réfugiés. « Le Canada accueille les immigrants. Cela dit, il existe des lois et des processus pour les personnes qui demandent l’asile et notre gouvernement envoie un message clair. »

Bon nombre des plus récents demandeurs d’asile sont des Haïtiens qui font face à une expulsion imminente des États-Unis lorsque leur statut protégé temporaire expirera en janvier 2018.

Le Canada a terminé sa propre interdiction des expulsions vers Haïti l’été dernier. Au premier trimestre de cette année, près des deux tiers des demandes de réfugiés haïtiens ont été rejetées, selon les chiffres du gouvernement.

La hausse du nombre de demandeurs d’asile a déclenché des manifestations de groupes anti-immigrants, car ils considèrent que le Canada est doux avec les délinquants.

Les autorités de la municipalité de Boucehrville, en banlieue de Montréal, ont reçu des dizaines de messages sur les médias sociaux dénonçant les demandeurs d’asile, dont certains sont hébergés dans une ancienne maison pour aînés, selon les médias locaux. Montréal, la plus grande ville du Québec, a ouvert son stade olympique pour abriter les nouveaux arrivants.

Sylvain Brouillette, un porte-parole du groupe extrémiste de droite La Meute, qui organise une manifestation à Québec dimanche, a dit que son groupe protestait contre les politiques du gouvernement Trudeau à l’égard de l’immigration clandestine.

Radio Canada International avec Reuters