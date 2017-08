La femme Peau-Rouge jetable : une installation graphique à Calgary dépeint la dure réalité des femmes autochtones

Le nom de cette oeuvre artistique au centre-ville de Calgary est cinglant : Disposable Red Woman Project (Trad. : la femme Peau-Rouge jetable)

Un drap blanc taché de sang enveloppe tel un linceul ce qui à première vue semble être un cadavre et est déposé sur une couverture autochtone

Les réactions des passants couvrent tout le spectre, du choc à l’indifférence.

Cette installation fait partie du projet Disposable Red Woman.

Les deux artistes qui sont à la tête de cette expérience artistique et sociale, Destin Running Rabbit et Iman Bukhari, veulent que le public reconnaisse la réalité brutale au sein de nombreuses communautés des Premières Nations au Canada et, du même souffle, espèrent que cela puisse susciter une interrogation tant autochtone que non autochtone sur ce qui peut être fait pour que cessent ces horreurs.

L’un des deux artistes, Destin Running Rabbit, a grandi dans la communauté Siksika. Il affirme s’être inspiré d’expériences personnelles de son enfance.

« I noticed a lot of the women in my community, just a lot of bad things would happen to them. I guess I always felt helpless in the matter. It’s just trying to help and get the word out about this thing that a lot of Natives have to grow up with that a lot of Canadians don’t really see or care about. »

(Trad. : J’ai constaté que plusieurs femmes de ma communauté ont beaucoup souffert. Je toujours eu un sentiment d’impuissance qui m’habitait. Je veux cette fois apporter ma contribution, rendre publique cette réalité connue par plusieurs Autochtones et ignorée par les autres Canadiens.)

Destin Running Rabbit, 25 ans, artiste