Loi de Vanessa : un ancien député demande à la ministre de la Santé d’examiner son application par son ministère

L’ancien député conservateur Terence Young demande à la ministre de la Santé du Canada, Jane Philpott, d’examiner personnellement la façon dont son ministère applique une loi portant le nom de sa fille, une demande appuyée par deux partis de l’opposition, NPD et Bloc Québécois.

Monsieur Young explique qu’une loi robuste visant à protéger les Canadiens contre les lois dangereuses — baptisée « Loi de Vanessa » — n’a rencontré aucune opposition aux Communes et au Sénat, mais il croit maintenant que Santé Canada tente discrètement de diluer ses pouvoirs.

Il donne en exemple des documents de consultation préparés par le ministère ces derniers temps en affirmant que des éléments clés de la loi, notamment l’obligation par les établissements de soins de santé, hôpitaux et cliniques, de rapporter les effets secondaires des médicaments, sont mis de côté.

Enjeu personnel

Pour Terence Young, qui a perdu son siège lors des élections fédérales de 2015, l’enjeu est personnel.

Sa file Vanessa n’avait que 15 ans quand elle est décédée après avoir ingurgité un médicament visant à traiter une forme mineure de trouble alimentaire.

Depuis lors, monsieur Young milite pour une amélioration des lois sur la sécurité des médicaments.

Réaction des Conservateurs et du NPD

Le porte-parole conservateur en matière de santé, Colin Carrie, croit que l’inquiétude manifestée par son ancien collègue est légitime et que la ministre doit examiner attentivement ce qui se passe dans son ministère.

Don Davies, également porte-parole de son parti, le NPD en matière de santé, craint également que le gouvernement tente d’atténuer la portée de la loi.

Au ministère Santé Canada

David Lee, de Santé Canada, indique que le ministère effectue des consultations sur la réglementation liée à la Loi de Vanessa et a l’intention de se conformer aux intentions du Parlement et de mettre l’accent sur la sécurité des patients.

Loi de Vanessa

La Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) est l’un des plus importants changements apportés à la Loi sur les aliments et drogues en 50 ans. Cette loi, qui a reçu la sanction royale en novembre 2014, vise à mieux protéger les Canadiens contre les médicaments et les instruments médicaux dangereux. Elle concerne directement les organisations de soins de santé, ainsi que les travailleurs du système de santé, et elle comprend des règles qui renforceront la réglementation des produits thérapeutiques et amélioreront la déclaration des réactions indésirables par les établissements de soins de santé.

En 2011, Terence Young faisait paraître « Mourir sur ordonnance, un père enquête sur l’industrie pharmaceutique » (Écocité)

RCI, PC, Santé Canada, Le Collectif