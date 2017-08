Peut-on trouver un emploi sur Facebook?

Facebook vient de lancer un nouveau service de recherche d’emploi dont le but, notamment, est de concurrencer des réseaux sociaux spécialisés comme LinkedIn. Est-ce que Facebook peut être un trait d’union efficace entre les chercheurs d’emploi et les employeurs?

Les employeurs peuvent désormais publier des offres d’emploi sur leur page Facebook grâce à une nouvelle fonctionnalité « Emploi » . Les membres peuvent soit consulter la section emploi de ces pages, soit effectuer des recherches sur le moteur de recherche de Facebook. Les entreprises à la recherche de candidats peuvent également augmenter la portée et peaufiner le ciblage de ces offres d’emplois par l’intermédiaire de services payants (à partir de 5 $) « Facebook Ads » et de « Boost post ». Celles-ci apparaîtront sur le mur Facebook des membres.

Ce nouveau service de Facebook sera offert au début du mois de mars prochain pour les membres aux États-Unis et au Canada, et sera progressivement généralisé.

Les chercheurs d’emploi postulent en utilisant un formulaire partiellement rempli au préalable à partir des informations (formation, emploi actuel) tirées de leur profil Facebook. Curieusement, les candidats ne peuvent pas y attacher leur CV ni leur lettre de présentation, mais doivent les insérer dans ce formulaire.

Les employeurs, de leur côté, peuvent contacter directement par l’entremise du service de messagerie instantanée Messenger les membres Facebook qui les intéressent.

Comment les employeurs choisiront-ils un candidat potentiel qui dépeint sur son compte Facebook sa vie sociale? Est-ce que, par exemple, ses photos de fêtes arrosées, ses commentaires sur les politiques de Donald Trump et des indications sur son orientation sexuelle vont les inciter à retenir ces candidatures ou les en décourager?

À moins de présenter des profils professionnels de membres de Facebook épurés ou de montrer seulement leur « sociabilité » à des employeurs, ce mélange de genres risque d’être contre-productif pour les candidats et non pertinent pour les employeurs. Ces derniers disposent d’un accès gratuit, ou à des montants réduits comparativement aux réseaux spécialisés comme LinkedIn, Xing et Viadeo, à un bassin de centaines de milliers de candidats parmi les 1,86 milliard de membres de Facebook.

Tout le défi pour Facebook est de persuader en particulier les PME, sa clientèle cible, qu’elles ne seront pas bombardées de centaines de CV de candidats non qualifiés ou qui ne correspondent pas au profil recherché. Les employeurs peuvent, par contre, trouver la perle rare parmi les chercheurs d’emploi passifs membres de Facebook en faisant des recherches par titre d’emploi. Cette information doit être présente dans le profil Facebook des candidats potentiels pour que ces derniers soient repérés.