Un chercheur canadien porte un regard inquiet sur le Mexique, son nouveau chez-soi

Cela fait plus de 20 ans que la relation commerciale et d’investissement entre le Mexique et le Canada ne cesse de grandir. En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) en 1994, le Canada et le Mexique sont devenus l’un pour l’autre le troisième partenaire commercial en importance. Cette semaine commençait la première ronde des renégociations de l’accord trilatéral les trois délégations à Washington ont présenté leurs priorités économiques et commerciales.

Depuis ses débuts, ce partenariat a aussi compris des échanges universitaires et culturels entre les deux pays. Selon le Gouvernement du Canada, plus de 400 ententes ont été signées entre les universités et les établissements d’études supérieures depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉNA.

Et il y a aussi l’amour Les transactions entre chercheurs et artistes des deux pays ont donné naissance à plusieurs familles…

Mathieu Le Corre, est un spécialiste canadien des sciences cognitives vivant aujourd’hui au Mexique d’où est originaire sa femme, l’artiste et dramaturge Amaranta Leyva.

Après ses études à l’Université McGill de Montréal, à la New York University et à Harvard University, Mathieu est tombé amoureux de cette artiste mexicaine avec laquelle il a décidé de faire un nid au Mexique. Une décision qu’il ne regrette pas malgré ses inquiétudes concernant la sécurité et la corruption dans ce pays.

Écoutez ce citoyen canadien, professeur et chercheur en sciences cognitives à l’Université Autonome de l’État de Morelos, présenter son Mexique à lui. Le Corre porte aussi son regard sur le rôle que le Canada pourrait jouer en tant que partenaire commercial dans ce qu’il appelle la « crise de sécurité du Mexique ». Le voici avec son expérience :