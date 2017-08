Folklorama : le monde s’est invité à Winnipeg pendant deux semaines

C’est ce samedi 19 août que prend fin à Winnipeg la 48e édition de la grande fête du Folklorama, le plus important festival célébrant les traditions folkloriques du monde entier, selon le Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels, partenaire de l’UNESCO.

Folklorama est né en 1970 en guise de célébration du centenaire du Manitoba et est devenu un festival annuel de culture mondiale. Plus de 40 pavillons participent bénévolement chaque année, mettant en vedette des cultures uniques présentes dans la ville de Winnipeg. Les pavillons disposent tous du divertissement animé, d’expositions culturelles, d’une hospitalité chaleureuse et d’une cuisine ethnique authentique.

Depuis ses débuts, ce festival s’est donné comme mission celle de contribuer à la compréhension entre les peuples et à la célébration de la diversité.

Cette année, un élément de la programmation a particulièrement attiré l’attention du public venu ouvrir ses horizons culturels : le retour, après trois ans d’absence, du Pavillon des Premières Nations. C’est à travers la nourriture et la médecine traditionnelle que l’on proposait aux visiteurs de s’intéresser aux premiers habitants du Canada. Avec la culture des Premières Nations bien implantée dans l’histoire et la culture du Manitoba, ce pavillon a proposé des activités amusantes et dansantes, un vrai goût de Pow Wow!

L’expertise acquise pendant les années d’existence de ce festival prend aussi la forme de la Folklorama Talent Agency, une agence de talents qui représente de nombreux artistes multiculturels de Winnipeg et a accès à des artistes contemporains et internationaux du monde entier. Le partenariat de Folklorama avec le Conseil international des organisations de Festivals des arts folkloriques (CIOFF) fait en sorte que les artistes représentés par cette agence de talents voyagent à travers le monde pour participer à des événements internationaux. Sur la photo on peut voir Evans Coffie, un musicien et danseur de l’Afrique de l’Ouest, du Ghana particulièrement, l’un de ceux qui sont représentés par l’agence Folklorama de talents.