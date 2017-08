La périlleuse fondation de Ville-Marie: un livre de Lise Baucher-Morency avec la chansons de Gaëtane Breton

Le départ approchait à grands pas. La jeune Madeleine Drouhin était à la fois excitée et inquiète en pensant à la nouvelle vie qui l’attendait sur ce continent lointain, impossible à imaginer. Elle allait quitter Langres, sa ville natale, et accompagner un groupe d’une quarantaine de personnes dans la traversée de l’Atlantique vers la Nouvelle-France, en compagnie de sa protectrice Jeanne Mance. Les premiers mots de La périlleuse fondation de Ville-Marie

L’auteure Lise Baucher-Morency nous propose ce récit « factuellement précis » mais où la part de l’imaginaire s’inscrit dans la jeune Madeleine et de sa vie vers la Nouvelle-France et lors de la fondation de Ville-Marie, qui allait devenir, bien plus tard, Montréal.

Le livre est accompagné d’un CD de 12 chansons de Gaëtane Breton sur la vie quotidienne dans la nouvelle colonie de 1642 à 1690.

Au printemps 1641, la jeune Madeleine Drouhin quitte la France pour la traversée vers la Nouvelle-France. Après un premier hiver à Québec, les Français remontent le fleuve Saint-Laurent. En mai 1642, ils jettent l’ancre aux abords de cette immense île pour y fonder une nouvelle colonie, Ville-Marie. Madeleine y fera la rencontre de Qaletaqa, un jeune Algonquin dont elle tombera amoureuse et qui l’aidera à s’adapter aux conditions difficiles de ce pays.

Lise Baucher-Morency raconte l’aventure de ce roman au micro de Raymond Desmarteau.