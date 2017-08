Actes terroristes en Europe et en Afrique : Justin Trudeau appelle à l’unité

Les attentats commis au Burkina Faso et en Espagne, dans lesquels des Canadiens ont péri, « cherchent à diviser la communauté mondiale », a averti dimanche le premier ministre canadien Justin Trudeau à l’issue d’une rencontre bilatérale avec son homologue irlandais à Montréal.

« Ces actes terroristes sont odieux. Ils visent à diviser la communauté mondiale et à semer la discorde entre voisins en attisant la peur et la méfiance. Mais ces personnes lâches ne vont pas gagner », a déclaré le premier ministre canadien lors d’une conférence de presse conjointe avec Leo Varadkar.

« Nous allons continuer à faire ce que nous avons toujours fait, à nous montrer unis et encore plus forts face à la haine. Nous resterons fidèles à nos valeurs, des valeurs d’amour, d’acceptation et de la force créée par la diversité », a-t-il poursuivi.

Unité à l’occasion du défilé de la Fierté

Un peu plus tard dans la journée, les deux chefs de gouvernement ont marché côte à côte à l’occasion du défilé de la Fierté gaie de Montréal, où plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées, pour la plupart costumées et grimées, pour célébrer les droits de la communauté LGBT.

Ayant abandonné la cravate et ayant déboutonné sa chemise bleu clair pour l’occasion, Justin Trudeau a défilé avec d’autres ministres et responsables politiques canadiens sous un soleil radieux, saluant en souriant les Montréalais présents pour l’occasion et s’autorisant quelques égoportraits sollicités par des admirateurs.

Leo Varadkar, récemment devenu premier ministre d’Irlande après la démission de son prédécesseur Enda Kenny, est le premier chef de gouvernement étranger à défiler aux côtés d’un premier ministre canadien lors d’un défilé des fiertés homosexuelles au Canada. Leo Varadkar est également le premier chef de gouvernement irlandais ouvertement homosexuel.

« Je crois que partout dans le monde, le mouvement de la Fierté évolue en quelque chose qui dépasse la communauté LGBT. Il devient une célébration de la diversité en tant que force dans la communauté et à travers la société », a-t-il déclaré à cette occasion.

Aide-mémoire…

Attentat à Barcelone: Un Canadien mort et quatre autres blessés

L’attentat de jeudi à Barcelone a tué un Canadien et en a blessé quatre autres. La victime est Ian Moore Wilson.

Il s’agit du père d’une policière de Vancouver. Les services d’urgence espagnols ont prodigué des soins à sa femme, Valerie Wilson. La famille a demandé à ce que l’on respecte son intimité.

Dans une déclaration écrite, Justin Trudeau a exprimé sa tristesse et offert ses condoléances aux familles touchées.

En tout, 13 personnes ont été tuées et une centaine d’autres blessées lors de l’attentat.

Selon les dirigeants espagnols,les victimes proviennent de 34 pays. .

Festif et revendicateur

Alors que les autorités se préparaient, dimanche après-midi, à Québec, à des manifestations de groupes près de l’extrême droite et de contre-manifestants antiracisme, M. Trudeau, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le maire de Montréal Denis Coderre ont voulu élargir leur message.

« Les citoyens du Canada et ceux de l’Irlande savent que la diversité est une source de force, et non de faiblesse. Nous comprenons qu’il ne suffit pas simplement de tolérer nos voisins, mais qu’il faut plutôt célébrer ce qui rend chacun de nous unique. Il peut s’agir de la langue que nous parlons, de la religion que nous pratiquons, il peut s’agir de notre genre, de la façon de l’exprimer », a déclaré M. Trudeau dans son allocution.

Le défilé de la Fierté gaie permet chaque année d’admirer les costumes extravagants de ses participants.

Difficile « coming out » pour 45 % à 54 % des LGBT au travail ou à l’école!

La crainte d’être rejetés, moqués, intimidés, marginalisés ou de voir leur carrière connaître un coup de frein, incite beaucoup de membres de la communauté LGBT au silence total sur leur orientation sexuelle. C’est ce que révèle un sondage de la Fondation Jasmin Roy.

RCI avec La Presse canadienne et Radio-Canada

