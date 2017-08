EMUS, une moto électrique d’ici qui brille aux États-Unis

Teaser_Emus_2016

Simplement pour vous mettre l'eau à la bouche avant de publier notre vidéo promo! Et en passant, venez nous voir ce samedi 29 octobre 2016 aux portes ouvertes de l'Université de Sherbrooke à la faculté de génie dès 9h! Just a little teaser before releasing our promotionnal video! And by the way, come see us at the Université de Sherbrooke open house on saturday 29th!

Posted by Team EMUS on Tuesday, October 25, 2016