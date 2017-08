L’AMC affine sa stratégie de croisade contre la crise des opioïdes au Canada.

Alors que les opioïdes continuent de faire des ravages au sein de la population canadienne, les professionnels du domaine médical sont réunis pour réfléchir aux meilleures stratégies d’action, dans le cadre de la 150e assemblée annuelle de l’Association médicale canadienne.

Laurent Marcoux, président désigné AMC © AMC

Un rôle central pour les médecins

Soulignant les enjeux de cette réunion qui se tient dans la capitale provinciale du Québec, le président désigné de l’association médicale du Canada, Laurent Marcoux, souligne qu’il s’agit d’une occasion importante pour aborder les grandes questions qui se posent aux médecins du pays.

La crise des opioïdes apparaît ainsi en première ligne, au regard de l’ampleur des ravages à travers le Canada. Après l’ouest, le problème secoue également l’Est du pays, et les soignants doivent faire preuve d’une extrême prudence, lorsqu’ils font des prescriptions pour alléger les douleurs des patients

Cette séance portera sur les mesures que peuvent prendre et préconiser les médecins afin de répondre à la crise, par la réduction des préjudices et en se concentrant sur la prise en charge et le traitement de la douleur et des toxicomanies.

Suivent d’autres sujets de grande importance pour les Canadiens, à l’instar de l’aide médicale à mourir, de l’innovation en santé et du professionnalisme médical.

– En 2016, plus de 2300 personnes ont perdu la vie à cause de surdoses liées à la consommation d’opioïdes.

– L’ampleur de la crise varie d’une province à l’autre. La Colombie-Britannique et l’Alberta sont particulièrement touchées.

Au Québec, les prescriptions d’opioïdes ont bondi de 29%, entre 2011 et 2015 (Archives)

Innovation en santé : le fédéral devrait faire mieux pour arrimer le système de santé aux exigences technologiques

L’Association médicale canadienne a également rendu publics les résultats d’une étude récente sur l’innovation en santé qui démontre qu’une grande majorité de Canadiens ont confiance en leur système de santé, mais ils pensent que le gouvernement fédéral devrait soutenir davantage l’innovation en santé.

68 % des Canadiens estiment que les provinces et les territoires font un bon travail pour soutenir des pratiques innovatrices afin que les Canadiens aient accès à des soins de santé de qualité en temps opportun, comparativement à 57 % pour le gouvernement fédéral.

C’est grâce à l’innovation que les pratiques en soins de santé pourraient connaître de réelles améliorations, cela à partir de programmes de recherches bien menées, le tout au bénéfice de la population.