Melissa Haney, première Inuite comme pilote et capitaine à Air Inuit

Elle se nomme Melissa Haney et est pilote d’avion. En fait, elle est la toute première Inuite à occuper le poste de commandant à Air Inuit.

Sa réalisation a été reconnue par l’émission d’un timbre à son effigie par les Canadian Ninety-Nines (les 99 Canadiennes).

Cette organisation, qui fait la promotion de la présence des femmes en aviation, a dévoilé le timbre en question le 15 août dernier, un an jour pour jour après que Mme Haney a reçu ses ailes de capitaine.

Melissa Haney est née à Inukjuak (le géant eniInuktitut), un village nordique du Nunavik dans le nord du Québec, sur les rives de la baie d’Hudson. Son goût pour l’aviation lui vient de son enfance. Il faut savoir que la plupart des communautés isolées du Nunavik ne sont accessibles que par avion.

Elle a commencé sa carrière à Air Inuit il y a une quinzaine d’années en tant qu’agente de bord.

Aujourd’hui, elle pilote un appareil Dash 8 Combi-300, pouvant transporter 45 passagers et 1800 kilos de cargo. Mme Haney doit régulièrement se poser sur des pistes à peine assez longues pour ce genre d’appareil.

« Le moment le plus marquant de ma carrière de pilote c’est quand je devais mener un groupe de passager de Salluit à un camp à l’intérieur des terres. La météo m’a forcé à atterrir sur une piste désaffectée. Par un coup de chance inouïe, un des passagers possédait un camp de chasse pas très loin et nous transportions un petit 4 x 4. Certains passagers s’y sont rendus pour préparer le feu, la place, alors que d’autres sont allés chasser. Ils ont abattu un caribou. Quand le ciel s’est dégagé, Melissa a repris les airs et a ramené tout le monde à Salluit. »

Le timbre fait partie de la collection « Canadian Women Aviatrix Stamp ». Cinquante timbres vous coûteront 80 $. Ils ne sont pas disponibles à Postes Canada, mais ils ont cours légal.

Les 99 Canadiennes

Canadian Ninety-Nines est la plus importante organisation de femmes pilotes d’avion. Fondée en 1929 par 99 femmes pilotes professionnelles, cette association s’est donné comme mandat de promouvoir la présence des femmes aux postes de commande des aéronefs.

On retrouve des femmes aujourd’hui aux commandes d’avions commerciaux, gouvernementaux, industriels et militaires.

«But first and foremost, we are women who love to fly.»

(Trad. : Mais d’abord et avant tout, nous sommes des femmes qui adorent voler.)

http://canadian99s.com/