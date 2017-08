« [… ] ici au Canada, la haine a–gagné du terrain — favorisée par le silence collectif […] » – Marie-Claude Landry

Les événements de ces derniers jours au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Espagne, au Nigéria et un peu partout ailleurs à travers le monde ont suscité une vive réaction de la présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, Marie-Claude Landry.

Appel à une mobilisation collective contre la haine

Marie-Claude Landry, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, a fait la déclaration suivante : © CNW / CCPD

Rappelant que le Canada a toujours brillé par sa bienveillance, son ouverture d’esprit et son respect des autres, Mme Landry invite les Canadiens à un sursaut d’élévation et d’honorabilité en face de certains événements susceptibles d’éclabousser sa réputation si minutieusement bâtie.

Les craintes de la présidente de la Commission canadienne des droits de la personne sont fondées sur le fait que l’intolérance monte en flèche dans le monde, avec notamment la multiplication des attentats terroristes un peu partout, et prioritairement en Europe.

Aux États-Unis, Mme Landry déplore la mobilisation de l’extrême droite à l’origine de tensions sociales, ainsi que les démonstrations de groupes de suprématistes blancs qui s’illustrent par des messages haineux contre les migrants au Canada.

Ce sont, selon Marie-Claude Landry, des événements qui menacent les droits de la personne.

La diversité canadienne mise à l’épreuve ?

Ce n’est pas la première fois que la présidente de la Commission canadienne des droits de la personne stigmatise ainsi le revirement qu’ont tendance à prendre certains Canadiens.

Elle rappelle le message adressé l’année dernière en guise de mise en garde adressée à la population :

Nous devrions nous inquiéter que tant de Canadiens ne se sentent pas inclus. Que notre plus grande réalisation, notre diversité, est mise à l’épreuve. Elle est mise à l’épreuve par une hausse récente des cas de propagande haineuse et de gestes empreints de violence. Elle est mise à l’épreuve par un discours xénophobe masqué sous le couvert des « valeurs canadiennes ». Elle est mise à l’épreuve par des actes antisémites, islamophobes, racistes, et misogynes qui sont devenus monnaie courante. Nous devons constamment nous rappeler l’histoire et les leçons difficiles qu’elle nous a enseignées, parce que l’histoire est parsemée de ces exemples subtils d’indifférence face à l’intolérance, la source même de la haine, qui ont mené à des conséquences désastreuses.

La Commission demande au gouvernement fédéral d’allouer des ressources au soutien des communautés qui cherchent à contrer la montée de la haine. © Bilal Sher

Un sentiment d’urgence !

C’est en effet au mois de décembre dernier que cette mise en garde avait été formulée. Après neuf mois, Mme Landry estime que ces propos évoquent un sentiment d’urgence et elle appelle les Canadiens à ne pas se laisser embourber par le piège de la haine.

Au moment où la population canadienne a pu voir la haine prendre de l’ampleur ailleurs dans le monde, ici au Canada, la haine a aussi gagné du terrain — favorisée par le silence collectif, bien que l’on commence à voir une certaine mobilisation. Nous devons unir nos voix pour envoyer un message : la force du Canada réside dans sa diversité. Nous ne tolérerons pas l’intolérance. Nous ne devrions pas garder le silence devant la haine et l’intolérance, et nous ne le ferons pas. Le silence nous rend complice. Marie-Claude Landry, présidente de la Commission canadienne des droits de la personne

La commission compte sur la solidarité des responsables à différents niveaux pour œuvrer à la promotion de l’inclusion et de la diversité, et sur la mobilisation de différents organismes pour agir contre la haine et limiter sa propagation dans la société canadienne.

Les actions doivent être orientées vers la dénonciation de la haine, auprès des pouvoirs publics locaux notamment, des organismes provinciaux et locaux, ainsi qu’auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.

Nous devons nous unir pour lancer une campagne — un mouvement — d’inclusion qui parlera plus fort, d’une manière positive, que les voix qui lancent des messages de haine Marie-Claude Landry

Lire aussi :