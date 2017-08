Combattre l’itinérance partout au Canada par des lits sur Google Maps !

Des lits sont actuellement disponibles en temps réel sur Google Maps pour lutter contre l’itinérance. C’est une nouveauté introduite par Vancouver Community Network (VCN) qui vient de lancer l’initiative dénommée StreetMessenger.ca.

La technologie SMS au service des itinérants

À travers l’initiative StreetMessenger, les promoteurs cherchent à rentrer en contact avec des itinérants partout au Canada, dans le but de les aider à se loger.

La connexion, qui fonctionne par SMS, consiste à envoyer des messages sur les téléphones cellulaires des sans-abri et autres jeunes de la rue.

Des contacts seront établis avec les organismes communautaires à l’échelle du pays, dans le but d’inscrire à StreetMessenger, les itinérants de différents quartiers, surtout ceux qui sont dotés d’un téléphone cellulaire.

Parmi les informations transmises, des renseignements sur les différents programmes susceptibles de les aider, des alertes qui peuvent leur sauver la vie, notamment en temps de grand froid­.

Ces alertes indiquent, en temps réel, les endroits où des lits hébergement sont disponibles, sur Google Maps.

Nous savons que plus de 67 pour cent des gens de moins de 30 ans en situation d’itinérance disposent d’un téléphone cellulaire. Puisque les affiches n’attirent pas l’attention et que plus de la moitié des courriels ne sont jamais lus, la messagerie texte est le meilleur outil d’intervention directe. Ici, à Vancouver, la réaction a été très positive, et nous tenons à ce que les municipalités canadiennes sachent qu’elles y ont aussi accès. – Tracey Axelsson, directrice générale de VCN.