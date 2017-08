Le piège de la persévérance ou comment contrer «l’acharnement vocationnel»

« Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point l’acharnement vocationnel peut coûter cher en termes d’années d’études, en termes d’estime de soi, parce que, quand on vit des échecs, c’est difficile. Et pour la personne qui s’acharne, il arrive une espèce de biais dans sa perception d’elle-même et de la réalité. Elle ne voit pas qu’elle n’est pas capable. Et personne ne veut porter l’odieux de lui dire. » Isabelle Falardeau, auteure et conseillère en orientation

Devenir policier, médecin, joueur de soccer professionnel, réalisateur de films ou astronaute est un rêve pour de nombreux jeunes. Malheureusement, beaucoup se sentent appelés, mais peu seront élus.

Comment aider les jeunes à redescendre de leur nuage en douceur et à identifier de nouveaux objectifs de carrière cohérents avec leurs aptitudes et leurs valeurs?

« Mon livre s’adresse à l’autre extrême de la paresse, à ceux qui en font trop, qui se rendent malades, qui en font des dépressions, qui ne dorment plus à essayer d’avoir une « cote R » de 34 ou 35 pour entrer en médecine, à essayer de passer des tests physiques quatre années de suite pour arriver à entrer en techniques policières et échouer à chaque fois. Il y a des gens qui font des demandes à répétition pour entrer dans des programmes pour lesquels ils n’ont tout simplement pas les capacités. Et, que dire des auditions en théâtre ou en musique. »

Le livre Le piège de la persévérance – Comment décrocher d’un rêve impossible s’adresse aux parents, aux enseignants et aux professionnels de la relation d’aide qui connaissent un rêveur qui s’entête à poursuivre un objectif de carrière inatteignable.

« C’est de ramener cette étoile, inaccessible, auprès d’une autre étoile, tout aussi brillante et près de l’adolescent. Il faut aussi l’amener à voir qu’il y a plein d’étoiles dans le ciel, plein de métiers et de professions où il pourra se réaliser. Le défi, c’est de trouver celle qui est le plus près de lui, de ce qu’il est. »

Isabelle Falardeau est conseillère d’orientation depuis 2000. Elle a publié plusieurs livres et articles sur le thème de l’indécision. Elle compte plus de trente ans d’expérience en relation d’aide auprès des collégiens. L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec lui a décerné le Prix du Livre en 2000 pour S’orienter malgré l’indécision et le Prix professionnel en 2008 pour Sortir de l’indécision.

Qu’est-ce que la cote R?