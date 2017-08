L’écrivain Réjean Ducharme est mort à l’âge de 76 ans

On le disait « l’auteur invisible ». Tout au long de sa vie, Réjean Ducharme fuyait comme la peste la notoriété, la célébrité, les caméras et les micros.

Celui qui a transfiguré la littérature et la dramaturgie québécoise dans les années 1960 est décédé lundi, à Montréal, ont annoncé les Éditions Gallimard. Il avait 76 ans.

50 ans de liberté

Réjean Ducharme était un personnage secret. Le dire ainsi, c’est un euphémisme.

Celui qui avait connu un succès foudroyant à 25 ans avec la parution de son premier roman, L’avalée des avalés, a fui le public et les médias pendant 50 ans.

« Tout m’avale… Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère…

Les enfants en mènent large. Ils peuvent dire pis qu’aimer, pis que pendre. Ils ont tous les droits. Entre vingt et vingt-trois ans (l’âge de ce roman), on a toutes les lois, toutes en même temps. Si on est doué, on les apprend. Si on est pas content, on se déprend, en se souvenant, en imaginant.»

L’avalée des avalés, extrait, Réjean Ducharme, Ed. Gallimard