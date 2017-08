« Je suis libre et inspirée. Je veux déployer mes ailes » – Céline Dion à Montréal

Céline Dion est de passage à Montréal après un séjour, sous le feu des projecteurs, en Europe. Dans une conférence de presse, la diva a déclaré qu’elle se sentait libre, mais surtout inspirée.

Une nouvelle Céline Dion tout en sourire!

Ce qui aura retenu l’attention à l’occasion des échanges entre Céline Dion et les journalistes, c’est le sourire de la diva, sa joie de vivre.

Une joie exprimée à travers les couleurs vives qu’elle arbore. Les sacs à main de sa marque, actuellement sur le marché, sont d’un violet et d’un rose enjoués que l’artiste tout épanouie fait découvrir au public.

La marque Céline Dion est là pour faire part de l’amour de la chanteuse pour la mode, elle ne s’en cache pas. La maman de René Charles est non seulement une passionnée de musique, mais aussi de mode.

Céline Dion déborde de projets. Elle s'est confiée aux médias après avoir présenté une nouvelle collection de sacs à main à #Montréal. pic.twitter.com/pVe76HE0Aj — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) August 23, 2017

Elle l’a d’ailleurs illustré au cours des derniers mois lors de son séjour européen. On l’aura tantôt vu dans son plus simple appareil, tantôt dans des tenues plus sobres et même plus excentriques et parfois étonnantes.

Ce qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, ici comme ailleurs, la chanteuse ayant habitué son public à un tout autre style.

@celinedion wears Rodarte SS18 in @voguemagazine Couture Video series by Gordon von Steiner, Styling: Jorden Bickham pic.twitter.com/1dTAHUagIR — RODARTE (@OfficialRodarte) July 21, 2017

« La vie est remplie de surprises agréables »

Céline Dion aime la vie! Après plusieurs épisodes douloureux dans sa propre vie, l’interprète de nombreux titres à succès, semble aujourd’hui plus épanouie que jamais.

L’ayant compris, les journalistes l’ont interrogé sur son rapport à l’amour, ce qui est un clin d’œil à peine voilé à une possible idylle. Selon certains médias européens, c’est ce qui illuminerait le cœur de la chanteuse.

Céline Dion s’est en effet présentée, à plusieurs reprises, aux côtés du jeune danseur d’origine espagnole Pepe Muñoz, avec qui elle a enfiévré le public lors d’un spectacle de danse lascive.

Depuis, c’est un véritable tohu-bohu sur les possibilités d’une relation affective entre la femme de 49 ans et le trentenaire.

Sans confirmer ni infirmer cette rumeur, Céline Dion s’est dite amoureuse des gens, de la vie, et a affirmé qu’elle s’amuse plutôt bien, malgré les épreuves, soit la perte de son mari, de son père, de son frère et de son beau-frère. La Québécoise a arrêté de souffrir et elle veut grimper.