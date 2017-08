Des enseignants disent ne pas avoir les compétences nécessaires pour parler des pensionnats autochtones en classe

Une étude récente de la professeure Emily Milne met en lumière une fracture entre le désir des enseignants au Canada de raconter et d’enseigner aux enfants la sombre page d’histoire des pensionnats autochtones au pays et leur sentiment de manque de préparation, de manque de confiance et de crainte de ne pas dire les bonnes choses.

Madame Milne enseigne la sociologie à l’Université MacEwan à Edmonton, capitale de l’Alberta. Au cours de sa recherche, elle a interviewé une centaine de parents, autochtones et non-autochtones du sud de l’Ontario de 2014 à 2014.

Son rapport a été publié dans le International Indigenous Policy Journal. Elle recommande entre autres que les écoles fassent appel à des « coachs autochtones ». On a fait appel à de telles personnes-ressources dans une école ontarienne au cours d’un été dans le cadre d’un programme expérimental.

« There were educators I met who didn’t know about residential schools. They didn’t know about Indigenous people in Canada, Indigenous culture and heritage and history. Then there were teachers who knew a bit about it but still were unsure how to incorporate it into their classes, and so didn’t. »

(Trad.: Vous avez des enseignants qui n’y connaissent rien dans les affaires des pensionnats autochtones. Ils ne connaissent rien des réalités autochtones au Canada ni de la culture ni de l’histoire. Puis, vous avez les autres qui en savent un peu, mais qui ignorent comment intégrer cette dimension dans leurs classes. Donc, ils ne le font pas.)

Emily Milne, auteure du rapport