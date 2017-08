Les Percéides, 9e édition du festival international de cinéma et d’art de Percé en Gaspésie du 23 au 27 août 2017

C’est parti mercredi pour la neuvième édition du festival d’art et de cinéma Les Percéides. Jusqu’au 27 août, à la Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils ainsi qu’au Centre d’art de Percé situé au cœur du village qui deviendra la deuxième salle de projection, l’événement accueille les cinéphiles cette année.

Le problème d’infiltration du cinéaste québécois Robert Morin ouvre le bal. Ce film, présenté en première mondiale la semaine dernière au Festival international de films Fantasia de Montréal, est un film étrange qui nous plonge au cœur d’une journée atypique dans la vie du Dr Louis Richard interprété par le comédien québécois Christian Bégin.

Mentionnons que l’actrice gaspésienne Sandra Monast, originaire de Rivière-au-Renard, fait également partie de la distribution.

Notons également que la soirée d’ouverture présentera plusieurs courts métrages inédits, dont le film Mutants du cinéaste québécois Alexandre Dostie, qui a gagné le prix du meilleur court métrage canadien lors du prestigieux Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre dernier.

Cette neuvième édition des Percéides présentera cette année en première mondiale, nord-américaine, canadienne, québécoise et gaspésienne plus de 100 films en provenance de 30 pays, ce qui constitue la sélection la plus dense de son histoire.

Une affaire de passion de l’image depuis sa création pour son idéateur François Cormier.